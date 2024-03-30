Ağrı Aile ve Sosyal Politikalar Gençlik ve Spor Kulübü Kız Futbol Takımı, 76 Iğdır Spor\'u 8-1 yenerek galibiyet serisini sürdürdü

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Ağrı Aile ve Sosyal Politikalar Gençlik ve Spor Kulübü Kız Futbol Takımı, Türkiye Futbol Federasyonu Kadınlar 3. Ligi'nde 8-1'lik skorla 76 Iğdır Spor'u yenerek galibiyet serisini sürdürdü.

Ğ Ağrı Vali Lütfi Yiğenoğlu Stadyumu'nda coşkulu bir seyirci kitlesinin izlediği karşılaşmada, Ağrı ekibi rakiplerine göz açtırmadı. Maçın ilk düdük çalmasından itibaren oyunun hakimi olan Ağrı ekibi, birbirinden güzel gollerle 8-1'lik skorla galip geldi.

Maçı Vali Mustafa Koç'un eşi Neslihan Gül Koç, İl Emniyet Müdürü Yılmaz İpar'ın eşi Beste İpar, kulüp yöneticileri ve çok sayıda vatandaş izledi. Maç sonunda Ağrı Aile ve Sosyal Politikalar Gençlik ve Spor Kulübü Kız Futbol Takımı oyuncularını tebrik eden Neslihan Gül Koç, kızların azim ve başarılarından dolayı gurur duyduğunu ifade etti.

Bu galibiyetle birlikte Ağrı Aile ve Sosyal Politikalar Gençlik ve Spor Kulübü Kız Futbol Takımı, bir üst lige yükselme umutlarını canlı tutmaya devam ediyor. - AĞRI