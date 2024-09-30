Ağrı'da 6.630 Öğrenci Yurtlarda Ağırlanıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Ağrı'da 6.630 Öğrenci Yurtlarda Ağırlanıyor

Ağrı\'da 6.630 Öğrenci Yurtlarda Ağırlanıyor

Ağrı'da üniversite öğrencileri, havalimanı ve otogarda karşılanarak sıcak bir ortamda yurtlara yerleştiriliyor.

30.09.2024 15:38
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ağrı Gençlik ve Spor İL Müdürlüğüne bağlı yurtlar, bu yıl 6 bin 630 öğrenciye ev sahipliği yapıyor.

Yeni eğitim ve öğretim yılı öncesinde hazır hale getirilen il genelindeki yurtlarda kalacak olan üniversite öğrencileri, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesinde 2024-2025 eğitim ve öğretim yılının başlaması ile birlikte kente gelmeye başlarken, Ağrı Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesindeki gençlik liderleri ve gönüllüler, Ağrı Ahmed-i Hani Havalimanı ve Ağrı Şehirler Arası Otobüs Terminalinde kurdukları stantlarda Türkiye'nin dört bir yanından gelen öğrencileri karşılıyor. Kente iner inmez çikolata ve çiçeklerle karşılanan öğrenciler, yurtlar, üniversite ve şehir hakkında çeşitli bilgiler verildikten sonra güven içerisinde yurtlarına yerleştiriliyor.

'Öğrencilerimiz için aile ortamı oluşturmaya çalışıyoruz'

Otogar ve havalimanında öğrenciler için kurulan stantlar ve il genelindeki yurtlarda üniversite öğrencileri için yapılan çalışmalar hakkında konuşan Ağrı Gençlik ve Spor İl Müdürü Ahmet Çelebi, öğrencilerin Ağrı'da herhangi bir konuda sıkıntı yaşamamaları amacıyla gereken bütün tedbirleri aldıklarını belirterek, "Bizler Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ailesi olarak üniversiteyi kazanan öğrencilerimizi otogar ve havalimanlarında karşılayarak kurduğumuz stantlarda çeşitli ikramlarda bulunuyoruz. Öğrencilerimizin Ağrı'ya geldikleri gibi kendilerini yalnız hissetmemeleri amacıyla yurtlarımızda öğrencilerimiz için aile sıcaklığını aratmayacak ortamlar oluşturmaya çalışıyoruz. Öğrencilerimizin, güzel vakit geçirmeleri ve derslerindeki moral ve motivasyonlarını arttırmaya yönelik çeşitli geziler ile etkinlikler düzenliyoruz. Bu doğrultuda bizler her zaman gençlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Bu yıl Ağrı'da toplamda 6 bin 630 öğrencimizi yurtlarımızda misafir edeceğiz. Bugün otogar ve havalimanındayız. Gerek aileleriyle birlikte gelen gerekse yalnız gelen gençlerimizi karşılıyoruz. Gelen öğrencilerin ve ailelerinin kaygılarını azaltma adına, devletimizin şefkatli yönünü burada gösteriyoruz. Ağrı'ya yeni gelen gençlerimize buradan bir kez daha hayırlı olsun diyorum. Eğitim hayatı devam edenlere de başarılar diliyorum." Dedi.

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesinde Geleneksel El Sanatları Bölümüne yerleşen öğrencilerden Gülistan Kızıldağ ise Muş'tan Ağrı'ya geldiğini ifade ederek, "Derslerimizin başlaması ile birlikte bu gün Ağrı'ya geldim. Ağrı otogarına iner inmez bizi Ağrı Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü kipleri karşıladı. Bu karşılamadan dolayı çok mutlu oldum. Şehir, okul ve yurtlar hakkında anlattıkları ile buraya gelene kadar aklımda olan birçok soru işaretini giderdiler. Bu yüzden kendilerine çok teşekkür ederim." İfadelerini kullandı. - AĞRI

Kaynak: İHA

Gençlik, Eğitim, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Ağrı'da 6.630 Öğrenci Yurtlarda Ağırlanıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

20:09 Mansur Yavaş’ın “adaylık“ çıkışına Özel’den yanıt: Partinin kararına saygı duyması kendisinden beklenen yaklaşımdır Mansur Yavaş'ın "adaylık" çıkışına Özel'den yanıt: Partinin kararına saygı duyması kendisinden beklenen yaklaşımdır
20:05 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Kabine sonrası kritik çağrı: İsrail’in durdurulması için BMGK güç kullanmalı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kabine sonrası kritik çağrı: İsrail'in durdurulması için BMGK güç kullanmalı
19:48 İsrail toplantısında bir fotoğraf dikkatlerden kaçmadı Sinvar’ın resmine ’’soru işareti’’ koydular İsrail toplantısında bir fotoğraf dikkatlerden kaçmadı! Sinvar'ın resmine ''soru işareti'' koydular
19:10 Kendisi de her şeyin farkında Narin’in babası, ailesini tamamen silmiş Kendisi de her şeyin farkında! Narin'in babası, ailesini tamamen silmiş
17:13 Netanyahu’dan İran’a çarpıcı mesaj: Düşündüğünüzden çok daha yakın Netanyahu'dan İran'a çarpıcı mesaj: Düşündüğünüzden çok daha yakın
11:05 ABD’yi alarma geçiren zehir bulutu Anayollar ve kamu binaları kapatıldı, 17 bin kişi için tahliye emri verildi ABD'yi alarma geçiren zehir bulutu! Anayollar ve kamu binaları kapatıldı, 17 bin kişi için tahliye emri verildi
10:43 Narin’i öldüren caniler her detayı planlamış Çuvalın içinden kimlik kartı da çıktı Narin'i öldüren caniler her detayı planlamış! Çuvalın içinden kimlik kartı da çıktı
10:41 43 yaşındaki eski futbolcu otel odasında ölü bulundu 43 yaşındaki eski futbolcu otel odasında ölü bulundu
10:19 Sinan Ateş davası bugün Duruşma öncesi Ayşe Ateş’ten çok konuşulacak “kiralık katil“ çıkışı Sinan Ateş davası bugün! Duruşma öncesi Ayşe Ateş'ten çok konuşulacak "kiralık katil" çıkışı
10:17 Altın fiyatları haftaya yatay seyirle başladı Altın fiyatları haftaya yatay seyirle başladı
10:13 Hindistan’da aldatılan koca, karısını ve sevgilisini ağaca bağlayıp dövdü Hindistan'da aldatılan koca, karısını ve sevgilisini ağaca bağlayıp dövdü
09:56 Dzeko’nun pozisyonu penaltı mı değil mi Ünlü yorumcuların hepsi aynı fikirde birleşti Dzeko'nun pozisyonu penaltı mı değil mi? Ünlü yorumcuların hepsi aynı fikirde birleşti
09:48 İran’da bir polisi öldüren iki silahlı soyguncu idam edildi İran'da bir polisi öldüren iki silahlı soyguncu idam edildi
09:48 3 ilde petrol arama alanları genişletildi 3 ilde petrol arama alanları genişletildi
09:47 Efsane şarkıcı ve oyuncu Kris Kristofferson hayatını kaybetti Efsane şarkıcı ve oyuncu Kris Kristofferson hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.09.2024 21:30:29. #1.12#
SON DAKİKA: Ağrı'da 6.630 Öğrenci Yurtlarda Ağırlanıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement