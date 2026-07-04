Ağrı'da Enduro ve ATV Şampiyonası Coşkusu - Son Dakika
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Ağrı'da Enduro ve ATV Şampiyonası Coşkusu

Ağrı\'da Enduro ve ATV Şampiyonası Coşkusu
04.07.2026 18:44
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Ağrı, Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonası'na ev sahipliği yaptı. Yarışlara yoğun ilgi gösterildi.

AĞRI'nın ev sahipliği yaptığı Türkiye SKIL Enduro ve ATV Şampiyonası'nda sporcular piste çıkarken vatandaşlar yarışlara büyük ilgi gösterdi.

Ağrı'nın ev sahipliğinde sabah saatlerinde TRT Park Millet Bahçesi'nde başlayan Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonası'na vatandaşların yoğun ilgisi dikkat çekti. Pist kenarında kurulan çadırlara oturan vatandaşlar, heyecan dolu yarışları izledi.

Yarışmaları izlemek için alana gelen Ağrılı esnaflardan Enes Kaya, "Şehrimiz Ağrı'ya böyle bir yarışma geldiği için çok mutluyuz. Ağrı'da böyle şeylerin olması çok güzel. Yarışları büyük bir keyifle izleyeceğiz" dedi.

Ağrı'da bu tür aktivitelerin daha fazla yapılmasını isteyen Bünyamin Işık ise, "Ağrı'da böyle aktivitelerin daha fazla yapılmasını istiyoruz. Sosyal imkanların sınırlı olduğu bir yerde bu tarz etkinlikler halk için çok eğlenceli oluyor. İlçelerden buraya gelmek bizim için büyük bir zevk. Bu etkinlikler ülkemizin ve kentimizin gelişmişliğini gösteriyor" diye konuştu.

MOTOR VE ATV YARIŞLARI YAPILDI

TRT Park Millet Bahçesi'nde sabah başlayan yarışların öğleden sonraki motor ve ATV yarışlarıyla gerçekleştirildi. Yarışlar öncesinde TRT Park alanında sporcular ve vatandaşlarla bir araya gelerek sohbet eden Ağrı Valisi Önder Bozkurt ve protokol üyeleri, start öncesi alandaki coşkuya ortak oldu. Protokol ziyaretlerinin ardından farklı kategorilerde motorların start almasıyla Ağrı'da adrenalin dolu anlar başladı.

VALİ BOZKURT: TÜRKİYE YÜZYILI VİZYONUNUN EN ÖNEMLİ SACAYAKLARINDAN BİR TANESİ

Ağrı Valisi Önder Bozkurt, kentin ulusal ve uluslararası spor organizasyonlarına ev sahipliği yapma potansiyeline dikkat çekti. Vali Bozkurt, "Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonası'na Ağrı ilimiz ilk defa ev sahipliği yapıyor. Sporcularımızın memnuniyetini duymak bizleri inanın açıkçası çok mutlu etti. Özellikle son dönemde güçlenen 'Terörsüz Türkiye' hedefi kapsamında çok önemli çalışmalar içerisindeyiz. Bu organizasyon, Sayın Cumhurbaşkanımızın ortaya koymuş olduğu 'Türkiye Yüzyılı' vizyonunun en önemli sacayaklarından bir tanesi. Huzurun olduğu şehirlerde ulusal ve uluslararası spor organizasyonları meydana gelir ve önemli sayıda turist çeker. Ağrı ilimizin bu tür organizasyonlara ev sahipliği yapacağına canı gönülden inanıyoruz" diye konuştu.

SINIRLAR İÇİNDEKİ EN YÜKSEK İRTİFALI YARIŞMA

Yarışmanın teknik özelliklerine ve rota detaylarına da değinen Vali Bozkurt, organizasyonun her yıl geleneksel hale getirilmesini planladıklarını söyledi. Yarışmanın Ağrı'nın tanıtımına büyük katkı sağlayacağını ifade eden Bozkurt, şunları söyledi:

" Yarışmamız birkaç noktadan büyük önem arz ediyor: Ülkemiz sınırları içerisinde en yüksek irtifada yapılan Enduro yarışması olma özelliğini taşıyor. Ayrıca 120 kilometrelik uzunluğuyla da çok önemli bir değer. Bugün TRT Park'ta başlattığımız yarışımız yarın Diyadin Kanyonu rotası üzerinden Tendürek Dağı, Ağrı Dağı ve İshak Paşa Sarayı'nın olduğu noktada finiş çizgisiyle son bulacak. Bu spor organizasyonu ilimizin tarihi, kültürel mirasının ve eşsiz coğrafyasının tanıtımına büyük katkı sunuyor."

Farklı kategorilerde start alan ve 121 sporcunun kıyasıya mücadele ettiği şampiyona, yarın tarihi İshak Paşa Sarayı'ndaki ödül töreni ve finiş çizgisiyle tamamlanacak.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Ağrı'da Enduro ve ATV Şampiyonası Coşkusu - Son Dakika

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