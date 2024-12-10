Ağrı'da Voleybol Bölgesel Lig Müsabakaları Başladı - Son Dakika
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Ağrı'da Voleybol Bölgesel Lig Müsabakaları Başladı

Ağrı\'da Voleybol Bölgesel Lig Müsabakaları Başladı

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi'nde ÜNİLİG Voleybol Müsabakaları açılış programıyla başladı.

10.12.2024 17:04
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Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi ev sahipliğinde Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu (ÜNİLİG) tarafından düzenlenen Voleybol Bölgesel Lig Müsabakaları başladı.

15 Temmuz Çok Amaçlı Spor Salonu'nda düzenlenen ÜNİLİG Voleybol Bölgesel Lig Müsabakaları açılış programına AİÇÜ Rektör Vekili Prof. Dr. Mucip Genişel, Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı ve Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu Temsilcisi Prof. Dr. Gökhan Bayraktar, Ağrı Gençlik ve Spor İl Müdürü Ahmet Çelebi, akademisyenler, idari personel ve öğrenciler katıldı. 09-13 Aralık 2024 tarihleri arasında yapılacak müsabakalarda, 6 Üniversiteden erkekler kategorisinde 4, kadınlar kategorisinde 6 takım mücadele edecek.

Açılış programında konuşan Rektör Vekili Prof. Dr. Mucip Genişel, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi olarak ÜNİLİG Voleybol Bölgesel Lig Müsabakalarına ev sahipliği yapmanın heyecanını ve gururunu yaşadıklarını söyledi. Sporun fiziksel bir aktivite olmanın ötesinde dostluk, dayanışma ve saygı çerçevesinde yaşandığı bir platform olduğunu belirten Prof. Dr. Genişel, sporun birleştirici yönünü teşvik etmesi ve pekiştirmesinin önemli olduğunu kaydetti.

Prof. Dr. Genişel, müsabakaya katılan tüm öğrencilere sporun ruhuna uygun bir şekilde adil ve güzel bir yarışma süreci dilediğini, turnuvanın düzenlenmesinde emeği bulunan herkese teşekkür ettiğini belirtti.

Programda konuşan Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Gökhan Bayraktar, üniversitelerde yapılan bu tür faaliyetler ile bir performans ve başarının ortaya konulmasının yanı sıra farklı üniversitelerden öğrencilerin bir araya getirilmesine imkan sağlandığını, böylelikle sporun birleştirici yönünün ön planı çıkarıldığını söyledi. - AĞRI

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Ağrı'da Voleybol Bölgesel Lig Müsabakaları Başladı - Son Dakika

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