Ağrı\'da Yetenekleri Keşfedilen Atletler Kenya\'daki Şampiyonaya Hazırlanıyor

Ağrı'da yetenekleri keşfedilerek spora kazandırılan ve Türkiye şampiyonu olan atletler, Kenya'da yapılacak Dünya Liseler Arası Kros Şampiyonası için antrenmanlarını sürdürüyor.
Geçmişte atletizm branşındaki başarılarıyla adından söz ettiren Ağrı'da, ilk ve ortaokul yıllarında öğretmenleri tarafından keşfedilerek spora kazandırılan çocuklardan oluşan Ağrı Spor Lisesi Atletizm Takımı, katıldıkları yarışmalarda bugüne kadar birçok derece elde etti.
Son olarak şubat ayında Isparta'da düzenlenen Okul Sporları Kros Türkiye Şampiyonası'nda birinci olan sporcular, kente döndükten sonra yeni başarılar elde etmek için antrenmanlara başladı.
Öğretmenleri Abdurrahman Kara'nın koordinesinde her gün araziye giden sporcular, ısınma hareketlerinin ardından düz ve eğimli bölgelerde koşu yaparak güç depoluyor.
Her gün yaklaşık 2 saat antrenman yaparak, 10-14 Mayıs'ta Kenya'nın başkenti Nairobi'de yapılacak Dünya Liseler Arası Kros Şampiyonası'na hazırlanan atletler, burada başarılı olmayı hedefliyorlar.
"Bütün kupaları almak için gece gündüz çalışacağız"
İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek, AA muhabirine, atletizmde Türkiye şampiyonu olan öğrencilerle gurur duyduklarını söyledi.
Bu tür başarıların artarak devam etmesi için çalıştıklarını belirten Kökrek, "Sayın Valimiz Mustafa Koç'un büyük destekleri var, kendilerine şükranlarımızı arz ediyoruz. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün bize verdiği destekler var. Farklı alanlarda da yine ilimizin sportif anlamda başarılar elde etmesi için çeşitli planlarımız var. Bu planlar doğrultusunda inşallah sportif anlamda ilimizi güzel bir şekilde temsil edeceğiz. Bütün kupaları almak için çalışacağız." diye konuştu.
Ağrı Spor Lisesi Beden Eğitimi Öğretmeni Abdurrahman Kara ise eski milli atlet olduğunu, ulusal ve uluslararası yarışmalarda birçok başarısın bulunduğunu ve tecrübelerini sporculara aktarmak için elinden geleni yapmaya çalıştığını anlattı.
Sporcuları yetenek taraması yaparak keşfettiklerini ve her birinin yıllardır atletizmle uğraştığını vurgulayan Kara, şöyle konuştu:
"Isparta'da yapılan Liselerarası Kros Şampiyonası'nda takım olarak Türkiye şampiyonu olduk. Önümüzde Kenya'da yapılacak Dünya Liseler Arası Kros Şampiyonası'nda hem ilimizi hem de ülkemizi inşallah güzel bir şekilde temsil edeceğiz. Amacımız, oradan madalyalarla dönmek ve bayrağımızı dalgalandırmak."
"Biz bu çocukları ilkokul ve ortaokul yıllarında seçtik"
Çalışmalarını daha çok kırsal alan ve stadyumda yaparak şampiyonaya hazırlandıklarını ifade eden Kara, "Bu sporcuların bazıları 7 yılı aşkın süredir atletizm sporuyla uğraşıyor. Biz bu çocukları ilkokul ve ortaokul yıllarında seçtik. Büyük emek ve gayretleri var. Atletizm zor bir branş. Başarı kolay değildir. Atletizm uzun uğraşlar ve çabalar gerektiren branştır. Biz de inandık, çalıştık ve zoru başardık." diye konuştu.
Sporculardan Barış Aktaş da 7 yıldır atletizmle uğraştığını 1500 ve 3 bin metrede Türkiye şampiyonluklarının bulunduğunu ifade etti.
Sporculardan İsmail Ersin de başarının tesadüf olmadığını dile getirerek, "Çalışma olmadan başarı olmaz. Biz büyük emekler vererek buralara geldik. Kenya'da şampiyon olup bayrağımızı göndere çekip İstiklal Marşı'mızı okutmak istiyoruz." ifadesini kullandı.
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