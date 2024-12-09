Ağrı Kadın Futbol Takımı Soğuk Havaya Rağmen Antrenmanlarını Sürdürüyor - Son Dakika
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Ağrı Kadın Futbol Takımı Soğuk Havaya Rağmen Antrenmanlarını Sürdürüyor

Ağrı Kadın Futbol Takımı Soğuk Havaya Rağmen Antrenmanlarını Sürdürüyor

Türkiye Futbol Federasyonu Kadınlar 2. Lig A Grubu'nda mücadele eden Ağrı Aile ve Sosyal Politikalar Gençlik ve Spor Kadın Futbol Takımı, 15 Aralık'taki maç hazırlıklarını ağır kış şartlarına rağmen devam ettiriyor. Takım kaptanı ve oyuncular, azimle antrenman yaparak başarı hedefliyor.

09.12.2024 16:49  Güncelleme: 16:52
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Türkiye Futbol Federasyonu Kadınlar 2. Lig A Grubu'nda mücadele eden Ağrı Aile ve Sosyal Politikalar Gençlik ve Spor Kadın Futbol Takımı, dondurucu soğuklara rağmen 15 Aralık'ta oynayacakları 1955 Batman Belediyespor maçına hazırlıklarını sürdürüyor.

Vali Lütfü Yeğenoğlu Stadı'nda yapılan antrenmanlarda futbolcular, kışın zorlu şartlarına aldırmadan büyük bir özveriyle çalışmalarına devam ediyor. Teknik ekibin gözetiminde yoğun tempoyla sürdürülen antrenmanlar, takımın Batman deplasmanına hazır olmasını hedefliyor.

Takım kaptanı Kader Şimşek, tüm maçlara büyük bir titizlikle hazırlandıklarını belirterek, "Hava şartları ne kadar zorlayıcı olsa da bizler sahaya en iyi şekilde çıkmak için çalışıyoruz. Batman Belediyespor karşısında elimizden gelenin en iyisini yaparak galibiyetle dönmek istiyoruz. Takım arkadaşlarımın azmi ve disiplini beni çok mutlu ediyor." dedi.

Futbolculardan Ceylan Tatar ise, soğuk havalarda antrenman yapmanın kendileri için bir mücadele olduğunu ifade ederek, "Hava çok soğuk ama bu bizim motivasyonumuzu düşürmüyor. Sahada ne kadar güçlü olduğumuzu göstermek için çalışıyoruz. Bu takım, zorluklara karşı dimdik durabiliyor." şeklinde konuştu.

Kulüp Başkan Yardımcısı Ertuğrul Alp, takımın antrenmanlarını kararlılıkla sürdürdüğünü belirtti.

Takımın ligde sergilediği mücadeleden dolayı gururlu olduklarını ifade eden Alp, "Bu takımın başarısı için elimizden geleni yapıyoruz. Ancak Ağrılı iş insanlarının da desteği çok önemli. Kadın futbolunu daha ileriye taşımak adına takıma sahip çıkılmasını istiyoruz."ifadelerini kullandı. - AĞRI

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Ağrı Kadın Futbol Takımı Soğuk Havaya Rağmen Antrenmanlarını Sürdürüyor - Son Dakika

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