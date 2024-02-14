Ah Ancelotti ah! Bu gidişle Arda'yı futbola küstürecek - Son Dakika
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Spor

Ah Ancelotti ah! Bu gidişle Arda'yı futbola küstürecek

Real Madrid'in dün akşam Şampiyonlar Ligi'nde Leipzig'i deplasmanda 1-0 yendiği maçta oyuna giremeyen milli futbolcumuz Arda Güler'in üzgün görüntüsü büyük tepki çekti.

14.02.2024 14:31  Güncelleme: 14:37
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Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olan yıldız futbolcu Arda Güler, sakatlığını atlatmasına rağmen henüz istediği süreyi alamıyor.

YİNE OYUNA ALINMADI

Ligde oynanan son maçta oyuna sonradan girip takımına penaltı kazndıran yıldız futbolcu, Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Leipzig maçının kadrosuna yazılmasına rağmen oyuna giremedi.

ÜZGÜN GÖRÜNTÜSÜ TEPKİ ÇEKTİ

Maç bitiminde ise Arda'nın üzgün üzgün kenarda beklediği bir fotoğraf ortaya çıktı. Yeteneğiyle büyük beğeni alan Arda'nın Real Madrid'de süre alamaması ise tepki çekmeye devam ediyor.

Ah Ancelotti ah! Bu gidişle Arda'yı futbola küstürecek
Ah Ancelotti ah! Bu gidişle Arda\'yı futbola küstürecek
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor

Real Madrid, Arda Güler, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Ah Ancelotti ah! Bu gidişle Arda'yı futbola küstürecek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • mesut yuksel: Küçük Emrahı geçtin be Arda.... 15 4 Yanıtla
  • süleyman hakan gökşen: bu şekilde haber yaparak Arda'ya faydanız olmaz, daha çok genç, küstürmeyin... 4 0 Yanıtla
  • süleyman hakan gökşen: geçen sene Fenerbahçe'de doğru dürüst oynamıyordu, şimdi Real Madrid' te bekleyecek, her an oyuna girecekmiş gibi hazır olacak ve o şansını da çok iyi kullanacak ki sonrasında rahat etsin... 3 0 Yanıtla
  • Selim Kayisi: 1 fotoğraf karesi ile senaryo yazıyorsunuz. Adını bile duymadığım takıma karşı 1-0 önde oynayan Madrid'in kulübesinde mutluluk rüzgarları mı esmeli ? 2 0 Yanıtla

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SON DAKİKA: Ah Ancelotti ah! Bu gidişle Arda'yı futbola küstürecek - Son Dakika
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