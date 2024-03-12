Yapılan yorumları görmeniz lazım! Messi hayranlarından fena linç yiyor - Son Dakika
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Spor

Yapılan yorumları görmeniz lazım! Messi hayranlarından fena linç yiyor

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PSG'den Inter Miami'ye transfer olan yıldız futbolcu Lionel Messi'nin oynadığı bir reklam çekiminde Araplara özgü kıyafetler giymesi gündem oldu. Yıldız futbolcu, hayranlarından linç yedi.

12.03.2024 11:43  Güncelleme: 12:30
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Frasız devi PSG'den Inter Miami'ye transfer olan yıldız futbolcu Lionel Messi'nin oynadığı bir reklam çekiminde giydiği kıyafetler sosyal medyada viral oldu.

LİNÇ YEDİ

Araplara özgü kıyafetler giyerek kameralar karşısına geçen yıldız futolcunun hayranları Messi'yi Ronaldo'ya benzeterek adeta linç etti.

Ah Messi ah! Giydiği kıyafetler hayranlarını çılgına çevirdi
Ah Messi ah! Giydiği kıyafetler hayranlarını çılgına çevirdi

İşte Messi'ye yapılan yorumlardan bazıları;

Ah Messi ah! Giydiği kıyafetler hayranlarını çılgına çevirdi
Ah Messi ah! Giydiği kıyafetler hayranlarını çılgına çevirdi
Ah Messi ah! Giydiği kıyafetler hayranlarını çılgına çevirdi
Ah Messi ah! Giydiği kıyafetler hayranlarını çılgına çevirdi
Ah Messi ah! Giydiği kıyafetler hayranlarını çılgına çevirdi
Ah Messi ah! Giydiği kıyafetler hayranlarını çılgına çevirdi
Ah Messi ah! Giydiği kıyafetler hayranlarını çılgına çevirdi
Yapılan yorumları görmeniz lazım! Messi hayranlarından fena linç yiyor
Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor

Lionel Messi, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Yapılan yorumları görmeniz lazım! Messi hayranlarından fena linç yiyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • kamil senel: Türkiye ye gelip ayran reklamında oynadığını bu esnada da Efe kıyafeti giydiğini düşünün aynı şey başkalarının hayatlarıyla ilgili yorum yapmaya bayılıyorsunuz 2 0 Yanıtla
  • Ali Kublay: Para için herşeyi yapanlar toplulugu 0 2 Yanıtla

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