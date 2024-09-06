Futbolcu Öğrencilere Sürpriz Doğum Günü

Spor

Kırşehir'de Ahi Evran Üniversitesi Beden Eğitimi Fakültesi öğrencileri, futbolu seven arkadaşlarına halı sahada sürpriz doğum günü kutlaması yaptı.

Üniversite öğrencileri futbolu çok seven arkadaşları için futbol oynadıkları halı sahada sürpriz doğum günü partisi gerçekleştirdi. Azerbaycan uyruklu Ayhan Allahverdi'nin okul arkadaşları, düzenli futbol oynadıkları halı sahada oynadıkları maçın en heyecanlı dakikasında ışıkları kapatarak pastalı doğum günü partisi gerçekleştirdi. Pasta hazırlayan ve hoparlör sistemi kuran öğrenciler, ışıkların sönmesinin ardından sahaya girdi. Işıkların sönmesiyle şaşkınlık geçiren gençler, alkışlar eşliğinde arkadaşlarına mum üfletti. Duygulu anların yaşandığı sahada şaşkınlığını gizleyemeyen Allahverdi, şok geçirdiğini ve böyle bir kutlama beklemediğini söyledi.

Arkadaşının futbol sevgisini bilen Asaf Aliyev ise, "Arkadaşımız için böyle bir kutlamanın onu mutlu edeceğini düşündük. Şaşırdı ve mutlu oldu" dedi. - KIRŞEHİR