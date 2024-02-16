Ahlatcı Çorum FK, Sakaryaspor maçı hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika
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Ahlatcı Çorum FK, Sakaryaspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Ahlatcı Çorum FK, Sakaryaspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Ahlatcı Çorum FK, Trendyol 1. Lig'in 23. haftasında deplasmanda oynayacağı Sakaryaspor maçının hazırlıklarını tamamladı. Teknik direktör Serkan Özbalta yönetiminde yapılan antrenmanda son taktikler uygulandı. Sakarya'ya kara yoluyla hareket edecek olan takımda sakatlığı bulunan Atakan Cangöz'ün forma giymesi beklenmiyor. Karşılaşma, Yeni Sakarya Atatürk Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak ve hakem Davut Dakul Çelik yönetecek.

16.02.2024 18:29
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Ahlatcı Çorum FK, Trendyol 1. Lig'in 23. haftasında 18 Şubat Pazar günü deplasmanda oynayacağı Sakaryaspor maçının hazırlıklarını tamamladı.

Teknik direktör Serkan Özbalta yönetiminde kulüp tesislerinde yapılan antrenmanda, maç için son taktikler uygulandı.

Çorum'daki hazırlıklarını tamamlayan kırmızı-siyahlı takım, yarın sabah kahvaltının ardından kara yoluyla Sakarya'ya hareket edecek.

Çorum FK'de sakatlığı bulunan Atakan Cangöz'ün Sakaryaspor karşısında forma giymesi beklenmiyor.

Yeni Sakarya Atatürk Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Davut Dakul Çelik yönetecek.

Kaynak: AA

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