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Ahlatcı Çorum FK, Şanlıurfaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika
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Ahlatcı Çorum FK, Şanlıurfaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Ahlatcı Çorum FK, Trendyol 1. Lig'in 16. haftasında Astor Enerji Şanlıurfaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Geçen hafta aldıkları galibiyetin ardından izin yapan futbolcular, antrenmanlara devam ediyor. Teknik direktör Serkan Özbalta, takımın durumundan memnun olduğunu belirtti ve eksikleri gidermek için çalıştıklarını söyledi.

Ahlatcı Çorum FK, Şanlıurfaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
15.12.2023 - 18:53,  Güncelleme: 18:54
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Ahlatcı Çorum FK, Trendyol 1. Lig'in 16. haftasında 21 Aralık Perşembe günü sahasında Astor Enerji Şanlıurfaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Geçen hafta konuk ettiği ve 4-1 kazandığı Erzurumspor maçının ardından izin yapan futbolcular, dün yapılan hafif idmanın ardından bugün yapılan çift kale maçla hazırlıklarına devam etti.

Antrenmana sakatlığı devam eden Arda katılmazken, Trabzonspor maçında sakatlanan Berkay ile Erzurumspor maçında sakatlanan Kerem takımdan ayrı çalıştı.

Teknik direktör Serkan Özbalta, AA muhabirine, maçların ertelenmesini iyi değerlendirdiklerini ardından çalışmalara başladıklarını söyledi.

Takımın durumundan memnun olduğunu belirten Özbalta, "Futbolcuların durumları iyi. Geldikleri noktayı biliyorlar ama yapacak çok işimizin olduğunun da farkındalar. Onların bu bilinçleri, zihinlerindeki berraklık beni memnun ediyor. Dün ilk antrenmanımızı yaptık, bugün de devam ediyoruz. Güzel gidiyor, bir sıkıntımız yok." dedi.

Oyunu daha da geliştirmenin yollarını aradıklarını dile getiren Özbalta, "Bu oyun gelişme oyunu, az hata yapanın kazandığı bir oyun. Eksiklerimizi giderme adına çalışıyoruz. Eksiklerimizi 5-6 günlük periyotta gözlemledik. Hücum ve savunma anlamında neler yapabileceğimizi gözlemledik. Oyuncularımızın bireysel ve zihinsel gelişimi için neler yapabileceğimizi planladık ve uygulamaya başladık." diye konuştu.

Kırmızı-siyahlı ekip, yarın yapacağı idmanla Şanlıurfaspor maçının hazırlıklarını sürdürecek.

Kaynak: AA
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