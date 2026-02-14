Galatasaray'ın futbolcusu Ahmed Kutucu, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde yaptığı paylaşımla dikkat çekti.
Kutucu, sevgilisiyle birlikte çekilen fotoğrafını sosyal medya hesabından yayımladı. Yıldız futbolcu paylaşımına, "Aşkım" notunu ekledi. Kısa sürede çok sayıda beğeni alan gönderi, sarı-kırmızılı taraftarların da ilgisini çekti.
Son Dakika › Spor › Ahmed Kutucu'dan tek kelimelik Sevgililer Günü paylaşımı - Son Dakika
