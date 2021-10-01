Üye Girişi
Ahmet Ağaoğlu: "Mücadeleyi, umudunuzu, inancınızı kaybettiğiniz zaman her şeyinizi kaybedersiniz" - Son Dakika

Ahmet Ağaoğlu: "Mücadeleyi, umudunuzu, inancınızı kaybettiğiniz zaman her şeyinizi kaybedersiniz"

01.10.2021 15:20
Ahmet Ağaoğlu:

Trabzonspor Kulüp Başkanı Ahmet Ağaoğlu, takımlar camialarıyla birlikte başarıya ulaşabileceğini belirterek, "Puan kaybettiğiniz zaman şampiyonluğu kaybetmezsiniz.

Trabzonspor Kulüp Başkanı Ahmet Ağaoğlu, takımlar camialarıyla birlikte başarıya ulaşabileceğini belirterek, "Puan kaybettiğiniz zaman şampiyonluğu kaybetmezsiniz. Mücadeleyi, umudunuzu, inancınızı kaybettiğiniz zaman her şeyinizi kaybedersiniz" dedi.

Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Trabzon Şubesi yönetim Kurulu, Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'nu ziyaret etti. TSYD Trabzon Şube Başkanı Selçuk Kılıç ve yönetim kurulu üyelerinin yer aldığı ziyarette Başkan Ahmet Ağaoğlu'nun yanı sıra Genel Sekreter Ömer Sağıroğlu da bulundu. TSYD Trabzon Şube Başkanı Selçuk Kılıç, yeni yönetim kurulu ile birlikte gerçekleştirdikleri ziyarette Başkan Ahmet Ağaoğlu'na çalışmaları hakkında bilgi verdi. Başkan Ahmet Ağaoğlu da yeni yönetime başarılar diledikten sonra sohbet şeklindeki ziyarette bazı konularda soruları cevaplandırdı.

Kulüpler Birliği'nin önceki gün gerçekleştirilen toplantısı sonrası Merkez Hakem Kurulu ile ilgili yaşanan sıkıntılara çözüm bulmak amacıyla hayata geçirecekleri ve TFF'ye sunacakları çalışmaya ilişkin de bilgi veren Ağaoğlu, "MHK yapısını ve hakemlik müessesinin günün ihtiyaçlarına cevap vermesi için başlamış olduğumuz çalışmaları 3-4 haftaya nihayete erdireceğiz. Ardından bunu TFF ile paylaşmak ve genel kurullarda ciddi bir değişikliğe giderek ülke gündeminden bu konunun ilelebet kaldırılması için çalışmaları yoğunlaştırdık. Bütün kulüp başkanları bu konuda ortak görüş ifade ettiler" diye konuştu.

"Mücadeleyi ve inancınızı kaybettiğinizde her şeyinizi kaybedersiniz"

Trabzonspor taraftarlarının Fenerbahçe maçı öncesinde aldığı "Tribünlerde tek ses olma" kararını da değerlendiren Başkan Ahmet Ağaoğlu şunları söyledi:

"Olması gereken bir şeydi. Sezon sonu bir başarı hedefliyorsak, taraftarımız topyekun olarak takımın yanında, takımın arkasında 12'nci adam ve itici güç olarak yer almalı. Takımlar camialarıyla başarıya ulaşır. Bu zorlu süreçte, en fazla eksikliğini hissettiğimiz taraftar desteği idi. Bugün 3 bin, 4 bin veya 6 bin taraftara oynuyoruz. Alınan bu karar Fenerbahçe maçıyla da sınırlı olmamalı. Ne zaman kaybedersiniz? Gol yediğiniz zaman maçı kaybetmezsiniz. Mücadeleyi bıraktığınız zaman kaybedersiniz. Puan kaybettiğiniz zaman şampiyonluğu kaybetmezsiniz. Mücadeleyi, umudunuzu, inancınızı kaybettiğiniz zaman her şeyinizi kaybedersiniz. Bugün ligde 20 takım var. 38 maç oynanıyor. 114 puan alan takım var mı? Geçen sene 84 puan yakalayan takım şampiyon oldu. Demek ki, maç da kazanacaksın, maç da kaybedeceksin. Ancak mücadele edeceksin. Ne zaman ki mücadele bırakılır, ne zaman ki inancını kaybedersin, umudunu kaybedersin, o zaman savaşı da kaybedersin." - TRABZON

Ahmet Ağaoğlu: Mücadeleyi, umudunuzu, inancınızı kaybettiğiniz zaman her şeyinizi kaybedersiniz

Ahmet Ağaoğlu, Trabzonspor, Ne zaman, Trabzon, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Ahmet Ağaoğlu: 'Mücadeleyi, umudunuzu, inancınızı kaybettiğiniz zaman her şeyinizi kaybedersiniz' - Son Dakika Spor


YORUMLAR
500

Son Dakika

Lionel Messi'nin kaldığı otelde hırsızlık olayı, ailesini tedirgin etti 16:20 Lionel Messi'nin kaldığı otelde hırsızlık olayı, ailesini tedirgin etti Vergi Usul Kanunu'nda değişiklik öngören yasa teklifi Meclis'te yer aldı 16:10 Vergi Usul Kanunu'nda değişiklik öngören yasa teklifi Meclis'te yer aldı Diagne yine bildiğimiz gibi! Burun buruna geldiği futbolcuyu İstanbul'a çağırdı 16:05 Diagne yine bildiğimiz gibi! Burun buruna geldiği futbolcuyu İstanbul'a çağırdı
Çamurlu toprağa uzanmış halde bulunan kadını belediye çalışanları bile kaldıramadı 15:55 Çamurlu toprağa uzanmış halde bulunan kadını belediye çalışanları bile kaldıramadı Bebeğin kendisinden olmadığını iddia edip hamile eşini öldüren kocaya 15:36 Bebeğin kendisinden olmadığını iddia edip hamile eşini öldüren kocaya "iyi hal" indirim uygulandı Kendisine 15:35 Kendisine "Hoş geldin" diyen öğretmeni azarlayıp sınıftan kovmuştu! O kaymakam bugün özür diledi
Cumhurbaşkanı Erdoğan Meclis açılışında açıklamalarda bulundu: Rezervlerimiz 122 milyar dolara ulaştı 15:12 Cumhurbaşkanı Erdoğan Meclis açılışında açıklamalarda bulundu: Rezervlerimiz 122 milyar dolara ulaştı Gündem olacak iddia: Seda Sayan, kendisinden 15 yaş küçük Ata Çağlayan ile aşk yaşamaya başladı 14:32 Gündem olacak iddia: Seda Sayan, kendisinden 15 yaş küçük Ata Çağlayan ile aşk yaşamaya başladı

Son Dakika Haberleri
16:19 Lionel Messi'nin kaldığı otelde hırsızlık olayı, ailesini tedirgin etti
16:07 22. kez intihar etmeye çalışan şahıs ortalığı birbirine kattı! İnsanlar video çekmek için birbirleriyle yarıştı
16:04 Diagne yine bildiğimiz gibi! Burun buruna geldiği futbolcuyu İstanbul'a çağırdı
15:58 Domatesin fiyatı 5 kilometrede yüzde 176 artarak 6.90 lirayı buldu
15:55 Çamurlu toprağa uzanmış halde bulunan kadını belediye çalışanları bile kaldıramadı
15:48 Bir ekim günü edebiyat dersinde başladı! Galatasaray Kulübü, bugün tam 116 yaşını kutluyor
15:38 Son dakika gündem haberleri! Son yaşanan gündem olayları
15:36 Şarkıcı İrem Derici'den Harbiye konseri öncesi küfür skandalı
15:34 Kendisine "Hoş geldin" diyen öğretmeni azarlayıp sınıftan kovmuştu! O kaymakam bugün özür diledi
15:34 43 yaşındaki kaleci Buffon, takımın gençlerini tek tek yendi
Son Dakika: Cumhuriyet tarihinde bir ilk! İhracat eylülde 20 milyar dolar eşiğini aştı Son Dakika: Cumhuriyet tarihinde bir ilk! İhracat eylülde 20 milyar dolar eşiğini aştı         
16:24
Lise öğrencileri parkta birbirlerine girdi! Sopalı kavgada 1 kişi yaralandı Lise öğrencileri parkta birbirlerine girdi! Sopalı kavgada 1 kişi yaralandı         
16:16
22. kez intihar etmeye çalışan şahıs ortalığı birbirine kattı! İnsanlar video çekmek için birbirleriyle yarıştı 22. kez intihar etmeye çalışan şahıs ortalığı birbirine kattı! İnsanlar video çekmek için birbirleriyle yarıştı         
16:07
Domatesin fiyatı 5 kilometrede yüzde 176 artarak 6.90 lirayı buldu Domatesin fiyatı 5 kilometrede yüzde 176 artarak 6.90 lirayı buldu         
15:59
Yapılandırma işlemini son güne bırakanlar saatlerce sırada kaldı Yapılandırma işlemini son güne bırakanlar saatlerce sırada kaldı         
15:41
Şarkıcı İrem Derici'den Harbiye konseri öncesi küfür skandalı Şarkıcı İrem Derici'den Harbiye konseri öncesi küfür skandalı         
15:36
Musa Orhan'a hakaret suçundan açılan davada yargılanan Ezgi Mola, para cezası aldı Musa Orhan'a hakaret suçundan açılan davada yargılanan Ezgi Mola, para cezası aldı         
15:13
Son Dakika! Cumhurbaşkanı: Kürt sorununu çözdük, bu konuyu halen istismar edenlerin maskesini düşüreceğiz Son Dakika! Cumhurbaşkanı: Kürt sorununu çözdük, bu konuyu halen istismar edenlerin maskesini düşüreceğiz         
14:42
Gayrimenkul zenginini yatında öldürüp sandıkla denize attılar! Cinayeti dini nikahlı eşi planlamış Gayrimenkul zenginini yatında öldürüp sandıkla denize attılar! Cinayeti dini nikahlı eşi planlamış         
13:52
Kargo çalışanı evinde elleri bağlı, ağzına havlu sıkıştırılmış olarak bulundu! Esrarengiz ölümün sebebi hırsızlıkmış Kargo çalışanı evinde elleri bağlı, ağzına havlu sıkıştırılmış olarak bulundu! Esrarengiz ölümün sebebi hırsızlıkmış         
13:17
Çorum'da genelev yıkımında gerginlik çıktı! İş makinelerinin önüne yatıp engel olmak istediler Çorum'da genelev yıkımında gerginlik çıktı! İş makinelerinin önüne yatıp engel olmak istediler         
13:13
Yaşlı adam, evine gelen düğün davetiyesindeki notu görünce büyük şaşkınlık yaşadı Yaşlı adam, evine gelen düğün davetiyesindeki notu görünce büyük şaşkınlık yaşadı         
12:17
Simpsons dizisi, Birleşik Krallık'taki yakıt krizine 11 yıl önceki bölümde yer vermişler Simpsons dizisi, Birleşik Krallık'taki yakıt krizine 11 yıl önceki bölümde yer vermişler         
12:09
Eskort sitesinden ilan verip 300 lira karşılığında evine çağırdı! Anlaştığı gence sevgilisiyle tuzak kurup gasp etti Eskort sitesinden ilan verip 300 lira karşılığında evine çağırdı! Anlaştığı gence sevgilisiyle tuzak kurup gasp etti         
11:11
Bahçeşehir Koleji'ndeki yeni skandal: Servis kaydı yapıldığı halde hizmet vermedikleri velilere ücreti iade yaparken 2.000 TL kesinti Bahçeşehir Koleji'ndeki yeni skandal: Servis kaydı yapıldığı halde hizmet vermedikleri velilere ücreti iade yaparken 2.000 TL kesinti         
09:57
Koronayla ilgili bomba etkisi yaratan araştırma! OAS1 isimli gene sahip olan kişiler virüse karşı doğal bir savunma geliştiriyor Koronayla ilgili bomba etkisi yaratan araştırma! OAS1 isimli gene sahip olan kişiler virüse karşı doğal bir savunma geliştiriyor         
09:48
Deney için ölen kadının beynini parçaladı! İşte insanın ölmeden 30 saniye önce yaşadıkları Deney için ölen kadının beynini parçaladı! İşte insanın ölmeden 30 saniye önce yaşadıkları         
23:03
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.10.2021 16:29:20. #1.12#
SON DAKİKA: Ahmet Ağaoğlu: "Mücadeleyi, umudunuzu, inancınızı kaybettiğiniz zaman her şeyinizi kaybedersiniz" - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement