Ahmet Ağaoğlu'nun çağrısına ilk yanıt yönetimden geldi - Son Dakika
Üye Girişi

Ahmet Ağaoğlu'nun çağrısına ilk yanıt yönetimden geldi

04.05.2022 10:46
Ahmet Ağaoğlu'nun çağrısına ilk yanıt yönetimden geldi

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu'nun 1 milyar TL'lik çağrısına ilk yönetim kurulu yanıt verdi.

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu'nun 1 milyar TL'lik çağrısına ilk yönetim kurulu yanıt verdi. Başta Başkan Ahmet Ağaoğlu, Asbaşkan Ertuğrul Doğan, Başkan Yardımcısı Yalçın Orhan, Yönetim Kurulu Üyeleri Şemsetdin Hancı ve Esat Emanet kupa anıtı için 1'er milyon bağışta bulundular.

Trabzonspor Yönetim Kurulu, stadyumun önüne yapılacak olan şampiyonluk anıtı için karar almıştı. İsmini veya şirketinin ismini ölümsüz hale getirmek isteyenler 1 milyon TL karşılığında bu anıtta isimleri yer alabilecek. Hedef bin Trabzonspor taraftarına ulaşıp 1 milyar TL gibi astronomik bir gelir elde etmek. Geçtiğimiz günlerde Kulüp Başkanı Ahmet Ağaoğlu'nun yaptığı bu çağrıya ilk yanıt ise yönetim kurulundan geldi.

Başta Başkan Ahmet Ağaoğlu, Asbaşkan Ertuğrul Doğan, Başkan Yardımcısı Yalçın Orhan ve Yönetim Kurulu Üyeleri Şemsetdin Hancı ve Esat Emanet 1'er milyon TL'lik bağışta bulunarak çağrıya katılan ilk isimler oldu. - TRABZON

YORUMLAR
500
Ağaoğlu'ndan 'Mutluluğa kurşun sıkmayan' taraftarlara teşekkür Ağaoğlu'ndan 'Mutluluğa kurşun sıkmayan' taraftarlara teşekkür Trabzonspor Kulübü Başkanı Ağaoğlu'ndan teşekkür mesajı Açıklaması Trabzonspor Kulübü Başkanı Ağaoğlu'ndan teşekkür mesajı Açıklaması

Ertuğrul Doğan, Ahmet Ağaoğlu, Türk Lirası, Trabzonspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Ahmet Ağaoğlu'nun çağrısına ilk yanıt yönetimden geldi - Son Dakika


Son Dakika
10:48 Kırmızı halıya diyabet monitörüyle çıktı: Kate Moss'un kızı Lila Moss'tan cesur hareket
10:45 NATO'nun drone'u Türkiye'yi es geçti: Sebebi Türkiye'yi diplomatik olarak zor durumda bırakmamak!
10:43 Cip kırmızı ışıkta durmayıp yayaya çarpınca, sürücü ve yaya birbirine girdi
10:40 Ekrem İmamoğlu'ndan adaylık sorularına yanıt: Genel başkanla yarış bizim ne haddimize
10:14 Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan bayramda çalışan sağlıkçılara teşekkür mesajı! Her birimin kaç kişi çalıştığını açıklayarak teşekkür etti
10:10 Çin'de rekor düzeyde Covid vakası: Yeni sayı 16 bin 266
10:07 "Sessiz İstila" filminin yapımcısı Hande Karacasu serbest bırakıldı
09:55 Paris sokaklarında gelinlikli Seda Sayan: Yeni eşiyle düğün giysileriyle çekim yaptı
09:54 Pentagon'a bağlı DIA'den yeni PKK raporu: Örgütün yeni müttefiki İran destekli militanlar
09:40 Zeytindalı bölgesinde bir asker şehit oldu, 24 terörist öldürüldü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.05.2022 10:56:49. #1.11#
SON DAKİKA: Ahmet Ağaoğlu'nun çağrısına ilk yanıt yönetimden geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement