24.02.2026 17:00
TMOK, eski milli güreşçi Ahmet Ayık'a olimpiyat başarısından dolayı onur ödülü verdi.

TÜRKİYE Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK), 'Anma ve Onurlandırma Komisyonu' tarafından olimpiyat şampiyonu eski milli güreşçi Ahmet Ayık'a onur ödülü verildi.

'Anma ve Onurlandırma Komisyonu' eski olimpiyat şampiyonu milli güreşçi Ahmet Ayık'a geçmişte elde ettiği önemli başarılarından ve Türk sporuna hizmetlerinden dolayı 'onur ödülü' taktim etti. Ankara'da gerçekleştirilen törende Ayık'a ödülü Anma ve Onurlandırma Komisyonu Başkanı eski milli atlet Necdet Ayaz tarafından verildi.

Ayaz burada yaptığı konuşmada, "Önceden verilmesi planlanan, ancak verilememiş olan bir ödülü verebilmekle ilgili burada toplandık. Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi'nin, spordaki en üst kurum olduğu hepimizin malumudur. Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi, 117 yıllık mazisinde ilk kez 1 yıl önce Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Başkan olan Sayın Ahmet Gülüm tarafından 'anma ve onurlandırma' komisyonu oluşturulmuştu. Bu komisyon, Türk sporunun ruhunun gelişmesine katkı sunanlar ile olimpiyat oyunlarında ülkemize madalya alarak şanlı bayrağımızı gönüllere çektiren değerlerimizi anmak, onurlandırmak ve ödüllendirmekle ilgili oluşturuldu. Biz Ahmet Ayık abimize Sayın Ahmet Gülüm'ün vermesi gereken ödülü değişen şartlar nedeniyle burada verebilmeyi planladık. Kendisine Türk sporuna verdiği katkılardan dolayı teşekkürlerimi sunuyorum' diye konuştu.

AYIK: BU ÖDÜL ONUR VERİCİ

Ödüle layık görüldüğünden dolayı mutluluk duyduğunu kaydeden Ayık ise, "Sporda, olimpiyatlar çok önemli biliyorsunuz. Sporun bana göre her dalı, her branşı ve her kategorisi önemli ama bunların en üstünde olan olimpiyatlar çok daha önemli. Olimpiyat şampiyonlarını hatırlayarak böylece bizleri ve benim gibi diğer arkadaşları da ödüllendirmeleri fevkalade. Olimpiyatlara katılmış ve olimpiyat şampiyonu olmuş insanlar için de çok önemli ve onur verici. Bu uygulama aynı zamanda sporcuyu ödüllendirmek ve gençleri teşvik etmektir. O bakımdan genç arkadaşlarımız bunları gördükçe spora daha çok ehemmiyet verecekler, çok daha katılımcı olacaklar. Aileler de ülkemize iyi sporcular yetiştirmiş olacaklar. Bunlar tabii onur edici ve güzel şeyler. İnşallah gençler bunları görerek örnek alır ve daha çok sporcuyla olimpiyatlara katılır ve olimpiyatlarda şampiyon oluruz" dedi.

Kaynak: DHA

