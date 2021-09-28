Ahmet Çakar, Ajax-Beşiktaş maçı skor tahminiyle taraftarın tepkisini çekti

Temsilcimiz Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu ikinci maçında bu akşam Hollanda'da Ajax deplasmanına çıkıyor. Maça önemli futbolcularından yoksun çıkacak olan Kara Kartal'da takımın zorlu deplasmandan nasıl bir sonuç alacağı merak konusu olurken, Ahmet Çakar'dan dikkat çeken bir skor tahmini geldi.

"TEMENNİ ETMEM"

Beşiktaş'ın Ajax'a farklı yenileceği tahmininde bulunan Çakar, "Temenni etmem" diyerek temsilcimizin 7-0 mağlup olacağını söyledi. Tahmin kağıdına Ajax'ın 7.5 gol atacağını yazan eski hakem, mücadelenin 8-0 da bitebileceğini ifade etti. Sosyal medyada Beşiktaşlı taraftarlar Ahmet Çakar'a tepki gösterdi.