Ahmet Çakar\'dan Fener taraftarını delirten sözler: Günah adası olmaya devam ediyor

Süper Lig'de Fenerbahçe'nin Gençlerbirliği ile oynadığı karşılaşmada sarı-lacivertlilerin kazandığı penaltı, maçın ardından tartışma yarattı.

POZİSYON VAR'A GİTTİ

Fenerbahçe atağında Asensio'nun pasıyla topla buluşan Talisca, çapraz pozisyondan şutunu çekti. Savunmada Zuzek topu engellerken seken topa bir kez daha vuran Talisca'nın şutunda Zuzek bu kez topu kornere gönderdi. Fenerbahçeli futbolcular, ilk müdahalede Zuzek'in topa elle dokunduğu gerekçesiyle penaltı itirazında bulundu.

Görüntü: beIN SPORTS

Görüntü: beIN SPORTS

VAR'dan gelen uyarı sonrası hakem Ali Şansalan, pozisyonu monitörde izledi. Şansalan, Zuzek'in kolunun doğal konumda olmadığına kanaat getirerek penaltı kararı verdi.

AHMET ÇAKAR'DAN SERT ELEŞTİRİ

Eski hakem ve spor yorumcusu Ahmet Çakar, verilen penaltı kararına sert tepki gösterdi. Sosyal medya platformu X üzerinden paylaşım yapan Çakar, "Fenerbahçe'ye verilen penaltı kesinlikle yanlış bir karar… VAR odası günah adası olmaya devam ediyor" ifadelerini kullandı.