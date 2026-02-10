Ahmet Çakar'dan Fener taraftarını delirten sözler: Günah adası olmaya devam ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Ahmet Çakar'dan Fener taraftarını delirten sözler: Günah adası olmaya devam ediyor

Ahmet Çakar\'dan Fener taraftarını delirten sözler: Günah adası olmaya devam ediyor
10.02.2026 08:57
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eski hakem ve spor yorumcusu Ahmet Çakar, Fenerbahçe'nin Gençlerbirliği ile oynadığı Süper Lig maçında verilen penaltı kararını sert bir dille eleştirdi. Çakar, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, Fenerbahçe lehine verilen penaltı kararının yanlış olduğunu belirtti ve VAR odasını 'günah adası' olarak nitelendirdi. Çakar, hakem Ali Şansalan'ın Zuzek'in topa elle dokunduğu gerekçesiyle verdiği penaltı kararını hatalı bulduğunu ifade etti.

Süper Lig'de Fenerbahçe'nin Gençlerbirliği ile oynadığı karşılaşmada sarı-lacivertlilerin kazandığı penaltı, maçın ardından tartışma yarattı.

POZİSYON VAR'A GİTTİ

Fenerbahçe atağında Asensio'nun pasıyla topla buluşan Talisca, çapraz pozisyondan şutunu çekti. Savunmada Zuzek topu engellerken seken topa bir kez daha vuran Talisca'nın şutunda Zuzek bu kez topu kornere gönderdi. Fenerbahçeli futbolcular, ilk müdahalede Zuzek'in topa elle dokunduğu gerekçesiyle penaltı itirazında bulundu.

Ahmet Çakar'dan Fener taraftarını delirten sözler: Günah adası olmaya devam ediyor
Görüntü: beIN SPORTS
Ahmet Çakar'dan Fener taraftarını delirten sözler: Günah adası olmaya devam ediyor
Görüntü: beIN SPORTS

VAR'dan gelen uyarı sonrası hakem Ali Şansalan, pozisyonu monitörde izledi. Şansalan, Zuzek'in kolunun doğal konumda olmadığına kanaat getirerek penaltı kararı verdi.

AHMET ÇAKAR'DAN SERT ELEŞTİRİ

Eski hakem ve spor yorumcusu Ahmet Çakar, verilen penaltı kararına sert tepki gösterdi. Sosyal medya platformu X üzerinden paylaşım yapan Çakar, "Fenerbahçe'ye verilen penaltı kesinlikle yanlış bir karar… VAR odası günah adası olmaya devam ediyor" ifadelerini kullandı.

Gençlerbirliği, Ahmet Çakar, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Ahmet Çakar'dan Fener taraftarını delirten sözler: Günah adası olmaya devam ediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
2026 Kış Olimpiyatları’nda korkunç kaza 2026 Kış Olimpiyatları'nda korkunç kaza
Cevdet Yılmaz’dan Özdemir Bayraktar Belgeseli yorumu Cevdet Yılmaz'dan Özdemir Bayraktar Belgeseli yorumu
Trump’ı kızdıran görüntüler: İğrenç, uygunsuz Trump'ı kızdıran görüntüler: İğrenç, uygunsuz
Masada ifşa olan ünlü isim gündem değiştirmek için cüzdana sarıldı Masada ifşa olan ünlü isim gündem değiştirmek için cüzdana sarıldı
Diyetisyenden skandal paylaşım Tutuklanarak cezaevine gönderildi Diyetisyenden skandal paylaşım! Tutuklanarak cezaevine gönderildi
’’Felaketimiz olur’’ diyen Cumhurbaşkanı haklı çıkartan tablo ''Felaketimiz olur'' diyen Cumhurbaşkanı haklı çıkartan tablo
Epstein belgeleri Avrupa’da en çok İngiltere ve Norveç’i sarstı Epstein belgeleri Avrupa'da en çok İngiltere ve Norveç'i sarstı

08:46
Daha önce böylesi görülmedi Fenerbahçe tarihinde dün akşam bir ilk yaşandı
Daha önce böylesi görülmedi! Fenerbahçe tarihinde dün akşam bir ilk yaşandı
08:37
Emre Belözoğlu’na bir şok daha Galibiyet nedir resmen unuttu
Emre Belözoğlu'na bir şok daha! Galibiyet nedir resmen unuttu
08:34
Yılmaz Güney tepkisi çok konuşulmuştu Savcı Yavuz Engin’in görev yeri değiştirildi, askere gidiyor
Yılmaz Güney tepkisi çok konuşulmuştu! Savcı Yavuz Engin'in görev yeri değiştirildi, askere gidiyor
08:14
5 ay takip edildi, bu sabah düğmeye basıldı 14 ilde 305 şüpheli yakalandı
5 ay takip edildi, bu sabah düğmeye basıldı! 14 ilde 305 şüpheli yakalandı
07:34
Ankara’da aile katliamı Anne ve kızının cesedini aracıyla eşinin yanına götürmüş
Ankara'da aile katliamı! Anne ve kızının cesedini aracıyla eşinin yanına götürmüş
07:07
Epstein’ın suç ortağından Trump’a tehdit: Benim için af çıkarırsan seni temize çıkarırım
Epstein'ın suç ortağından Trump'a tehdit: Benim için af çıkarırsan seni temize çıkarırım
06:22
Tel Aviv ve Atina’nın uykularını kaçıran fotoğraf Bölgede büyük panik hakim
Tel Aviv ve Atina'nın uykularını kaçıran fotoğraf! Bölgede büyük panik hakim
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.02.2026 08:59:17. #.0.4#
SON DAKİKA: Ahmet Çakar'dan Fener taraftarını delirten sözler: Günah adası olmaya devam ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.