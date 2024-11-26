Ahmet Çakar'dan Türk hakemliğini bitirecek iddia: Maçları manipüle etmek zorunda kaldılar - Son Dakika
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Spor

Ahmet Çakar'dan Türk hakemliğini bitirecek iddia: Maçları manipüle etmek zorunda kaldılar

Ahmet Çakar\'dan Türk hakemliğini bitirecek iddia: Maçları manipüle etmek zorunda kaldılar

Barıştığı Erman Toroğlu ile Candaş Tolga Işık'ın programına katılan Ahmet Çakar, Türk hakemleri ile ilgili çarpıcı bir iddiada bulundu. Çakar, "5 sene öncesine kadar birkaç tane çok ünlü hakem kulüp mafyalarının kucağındaydı. Şantaj yüzünden maçları manipüle etmek zorunda kaldılar" dedi.

26.11.2024 22:18
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Geçtiğimiz günlerde barıştığını açıklayan iki ünlü eski hakem spor yorumcusu Ahmet Çakar ile Erman Toroğlu,Ekol TV'de Candaş Tolga Işık'ın Az Önce Konuştum programına konuk oldu. Program'da Ahmet Çakar'dan Türk hakemlerle ilgili gündeme bomba gibi düşen bir iddia geldi.

"PLAJDA MAÇ YÖNETEMEZ"

Erman Toroğlu'nun "VAR hakemleri torpilli. Son Fenerbahçe maçında VAR hakemi kötü niyetliydi." ifadesinin üzerine Ahmet Çakar "Altına imzamı atarım. Biz Erman'la MHK Başkanı olsak, Yaşar Kemal Uğurlu bırak amatör kümeyi, plajda maç yönetemez" diyerek VAR hakemlerini hedef aldı.

"ŞANTAJ YÜZÜNDEN MAÇLARI MANİPÜLE ETTİLER"

Sözlerine devam eden Ahmet Çakar, "5 sene öncesine kadar birkaç tane çok ünlü hakem kulüp mafyalarının kucağındaydı. Şantaj yüzünden maçları manipüle etmek zorunda kaldılar" diyerek Türk futbolunun hiç bir zaman temiz kalmadığını öne sürdü.

"YAPI'DAN EN ÇOK GALATASARAY YARARLANDI"

Candaş Tolga Işık'ın "Futbolda Bir Yapı Gerçekten Var mı?" sorusuna yönelik Çakar, "Yapı'nın ana noktası federasyon başkanlarıdır. Geçen sene Galatasaray'ın çok borusu öttü kabul edin. Rahmetli Süleyman Seba ve Turgay Atasü zamanında da Beşiktaş'ın borusu ötüyordu. Yapı'dan en çok Galatasaray yararlandı" sözlerini sarf etti.

Candaş Tolga Işık, Erman Toroğlu, Ahmet Çakar, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Ahmet Çakar'dan Türk hakemliğini bitirecek iddia: Maçları manipüle etmek zorunda kaldılar - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • Galatasaray Spor kulübü:
    Ahmet Çakar gündeme gelmek için gündem oluşturuyor kim ne yaptıysa açık açık söyle gerçi senin de son kullanma tarihin geçti 12 5 Yanıtla
  • ferhat eser:
    Türkiyede futbol yasaklanmalı, golf oynayalım 6 4 Yanıtla
  • emrah bakansız:
    la bu yaşlılar maçları yönetse daha iyi maç yonetirler her maç hakemler konuşuluyor ne bu a.k her hafta her hafta bıktık da 5 1 Yanıtla
  • Sergen:
    En büyük manipüleci sizsiniz, sürekli bi orayı bi burayı kışkırtarak gündemi ele alıp götürüyorsunuz 3 0 Yanıtla
  • Alpi:
    SIZIDE BİLŞYORUZ FUZULİLER .OKANIN AYAĞI KIRILDI GÖZÜMÜZÜN ÖNÜNDE KALK KALK DEVAM ET DEDİN ÇOCUĞUN AYAĞI SALLANIYORDU SEN BÖYLE BİR HAKEMSİN İŞTE !!! 3 0 Yanıtla
  • Göztepeli:
    Düşünceleri olmayan, düşünceleri kiralıklar :) 2 0 Yanıtla
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