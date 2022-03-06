Ahmet Çakar, Kadıköy'de Zorbay Küçük'ün kararına tepki gösterdi: Bu gece Türk hakemliği bitti - Son Dakika
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Ahmet Çakar, Kadıköy'de Zorbay Küçük'ün kararına tepki gösterdi: Bu gece Türk hakemliği bitti

06.03.2022 20:02
Ahmet Çakar, Kadıköy'de Zorbay Küçük'ün kararına tepki gösterdi: Bu gece Türk hakemliği bitti

Fenerbahçe'nin Trabzonspor karşılaşmasında 10 kişi kalmasına Ünlü yorumcu ve eski hakem Ahmet Çakar tepki gösterdi. İrfan Can Kahveci'nin kırmızı kart göstermesine sinirlenen Çakar, "Bu gece Türk hakemliğinin bittiği gecedir. Bu kırmızı kart TFF nin ve MHK nin Fenerbahçe den intikam alma arzusunun ayyuka çıktığı gecedir." sözlerine yer verdi.

Fenerbahçe, Trabzonspor maçının 17. dakikasında İrfan Can Kahveci'nin oyundan atılmasıyla 10 kişi kaldı. Küçük'ün kırmızı kart kararı büyük tepki çekerken, yorumcu ve eski hakem Ahmet Çakar'ın sosyal medyadan yaptığı paylaşım büyük ses getirdi.

"FENERBAHÇE'DEN İNTİKAM ALMA ARZUSUNUN AYYUKA ÇIKTIĞI GECE"

Zorbay Küçük'ün İrfan Can Kahveci'ye gösterdiği kırmızı kartı eleştiren Çakar, "Bu gece Türk hakemliğinin bittiği gecedir. Bu kırmızı kart TFF nin ve MHK nin Fenerbahçe den intikam alma arzusunun ayyuka çıktığı gecedir." ifadelerini kullandı. Çakar daha sonra bir paylaşım daha yaparak, "Bu geceyi bu hale getirenlerin Allah belasını versin" dedi.

Kadıköy'de Zorbay Küçük'ün kararları Ahmet Çakar'ı çıldırttı: Bu gece Türk hakemliği bitti
Kadıköy'de Zorbay Küçük'ün kararları Ahmet Çakar'ı çıldırttı: Bu gece Türk hakemliği bitti
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Son Dakika Spor Ahmet Çakar, Kadıköy'de Zorbay Küçük'ün kararına tepki gösterdi: Bu gece Türk hakemliği bitti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ahmet Çakar, Kadıköy'de Zorbay Küçük'ün kararına tepki gösterdi: Bu gece Türk hakemliği bitti - Son Dakika
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