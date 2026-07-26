Ahmet Kaplan Belçika Açık'ta Şampiyon

Para tenisçi Ahmet Kaplan, Belçika Açık'ta tekler kategorisinde şampiyonluğa ulaştı.

Türkiye Tenis Federasyonunun açıklamasına göre Ahmet Kaplan, turnuvanın finalinde Arjantinli Gonzalo Enrique Lazarte ile karşılaştı.

Rakibini 6-1 ve 6-0'lık setlerle mağlup eden Ahmet, turnuvada set kaybetmeden şampiyon oldu.

Ahmet Kaplan, böylece bu yılki 3'üncü, kariyerinin ise 15. tekler şampiyonluğunu elde etti.