Ahmet Kaplan Roland Garros'ta Finale Çıktı - Son Dakika
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Ahmet Kaplan Roland Garros'ta Finale Çıktı

Ahmet Kaplan Roland Garros\'ta Finale Çıktı
11.06.2026 15:49
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Ahmet Kaplan, Roland Garros'ta finale yükselerek Türk tenisinde bir ilki başardı ve olimpiyat hayalleri kuruyor.

ROLAND Garros'ta Quad kategorisinde finale yükselerek bir Grand Slam turnuvasında bu başarıyı elde eden ilk Türk tenisçi olan Ahmet Kaplan, "En büyük hayalimiz ekiple birlikte Grand Slam şampiyonluğu kazanmak, uzun vadede dünyanın 1 numarasına oturmak. İnanıyorum ki Los Angeles Olimpiyatları'nda çalışmalarımızı çok güzel taçlandıracağız. İnanıyorum ki Türk tenisine, tekerlekli sandalye tenisine çok daha güzel başarılar getireceğiz" dedi.

Sezonun 2'nci Grand Slam turnuvası Roland Garros'ta Quad kategorisinde finale yükselerek Türk tenis tarihinde bir ilke imza atan milli para tenisçi Ahmet Kaplan, Ankara'da Tenis Eğitim Merkezi'nde basın mensupları ile bir araya geldi. Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya ile Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Şafak Müderrisgil'in de katıldığı organizasyonda Kaplan, Roland Garros yolculuğunu ve kariyerindeki tarihi başarıyı değerlendirdi. 8 yaşında geçirdiği elektrik kazası sonucu 2 ayağını kaybettiğini söyleyen Kaplan, "Kazadan önceki süreçte çok enerjik bir çocuktum. Sürekli sporla ilgilenen, sürekli hareketli olan biriydim. Annem çok şikayetçiydi bu konuda. Fakat kazadan sonraki süreçte uzunca bir süre evde kaldım. Hiçbir sporla ilgilenmedim. 2020 yılında tenise başladım. 6 yıllık bir kariyerim var. Kariyerimin ilk 2 yılı tamamen çalışıp turnuvalara gidip, kaybedip geri geldiğim bir süreç oldu ama yılmadık. Sürekli bir sonraki turnuvaya hazırlandık. Daha fazla antrenman yaptık. 2023 yılına kadar böyle geçti bu süreç. O yılın sonlarına doğru şimdiki ekibimle birlikte çalışmaya başladık. O süreçten sonra kariyerimin farklı bir noktaya evrildi. Çok güzel başarılar elde ettik" dedi.

'EN BÜYÜK HAYALİMİZ, EKİPLE BİRLİKTE GRAND SLAM ŞAMPİYONLUĞU KAZANMAK'

Önceki dönemde Fransa turnuvasında kariyerinin en büyük puanını elde edip dünya 18'incisi olduğunu ifade eden Kaplan, "Gerçekten bizim için güzel bir süreç oldu. Çalışmalarımızın sonucunda o yıl gerçekten güzel sonuçlar elde ettik. Ardından kazandığım birkaç turnuva ile birlikte kariyerimin ilk Grand Slam'i olan Amerika Çiftte boy gösterdik. Bizim adımıza da gerçekten çok sevindirici oldu. 2024 yılı ardı arkası kesilmeyen Grand Slam'ler ile gelen başarılar, art arda kazandığımız turnuvalar, ardından paralimpik oyunlarında gelen 4'üncülük, sürekli kaybettiğimiz ama sürekli çalıştığımız o dönemin meyvelerini aldık açıkçası. Yine son 2 Avustralya çiftlerinde yarı final oynayıp, Wimbledon'da yarı final oynayıp, geçen sene Roland Garros'ta çiftlerde final oynayıp, bu sene teklerde final oynamak bizim adımıza gurur verici oldu. Hem kendi adımıza hem ekibim adına hem Türk tenisi açısından güzel işler başardığımızı düşünüyorum. En büyük hayalimiz ekiple birlikte Grand Slam şampiyonluğu kazanmak, uzun vadede dünyanın 1 numarasına oturmak. İnanıyorum ki Los Angeles Olimpiyatları'nda çalışmalarımızı çok güzel taçlandıracağız. İnanıyorum ki Türk tenisine, tekerlekli sandalye tenisine çok daha güzel başarılar getireceğiz" dedi.

BAKAN YARDIMCISI YERLİKAYA: AHMET, TÜM ZORLUĞA RAĞMEN KENDİ RÜŞTÜNÜ İSPAT ETTİ

Gençlik ve Spor Bakanı Yardımcısı Hamza Yerlikaya burada yaptığı konuşmada milli para tenisçi Ahmet Kaplan'ı tebrik ederek, "Biz Ahmet'i ilk defa izlemedik. Ahmet uzun zamandır bir mücadelenin, bir hırsın peşini bırakmadan, madalyaya giden bu yolda, her daim 'ben adayım' diye yarı finallerden dönen, en son olimpiyatlarda yarı finalden dönen ve madalyayı kılpayı elinden kaçırarak ama asla mücadelesinden vazgeçmeyen bir sporcu kardeşimiz. Tabi Türk sporu vazgeçmeyenlerin kazandığı, vazgeçenlerin de evinde oturduğu bir alandır. Ahmet, her türlü zorluklara rağmen her şartta ve koşulda kendi rüştünü ispat etmiş, ispat etmeyene devam eden bir kardeşimiz. 2'ncilik çok kıymetli ama Ahmet'e benim bir tavsiyem var: Ahmetciğim, tarih altınları yazar. Onun için bundan sonraki hedefin altın içindir. Ben inanıyorum, önümüzdeki dönemde hem Roland Garros'ta, hem Avusturalya açıkta, hem de Olimpiyat'ta, bu altın madalyayı boynuna takacaksın. Çünkü bu inanç ve bu kararlılık sende var" dedi.

TTF BAŞKANI MÜDERRİSGİL: TÜRK TENİSÇİMİZ HEPİMİZE BÜYÜK BİR GURUR YAŞATTI

Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Şafak Müderrisgil ise milli para tenisçi Ahmet Kaplan'ın, yalnızca kendi kariyerinin değil, Türk tenis tarihinin de en önemli başarılarından birine imza attığını kaydederek, "Grand Slam finali oynayan ilk Türk tenisçimiz olarak hepimize büyük bir gurur yaşattı. Biz Ahmet'i yılmadan çalışan, her gün kendisini geliştirmeye devam eden, korta çıktığında son topa kadar mücadeleyi bırakmayan karakteriyle tanıyoruz. Sahadaki kararlılığı, spora olan tutkusu ve örnek duruşu onu başarıya taşıyan en önemli özellikleri oldu. Roland Garros'ta dünya 2 numarası Sam Schröder karşısında altın galibiyet ve ardından dünya 1 numarasını Niels Vink ile oynadığı final aslında uzun yıllara yayılan emeğin, sabrın ve inancın bir sonucu. Türkiye Tenis Federasyonu olarak tekerlekli sandalye tenisini, tenis ailemizin çok önemli bir parçası olarak görüyoruz. Ahmet Kaplan'ın Roland Garros'da elde ettiği bu tarihi sonucun birçok genç sporcuya ilham vereceğini özellikle ifade etmek isterim. Ülkemize yaşattığın gurur için burada sana çok teşekkür ediyoruz. Bundan sonraki yolculuğunda Türkiye Tenis Federasyonu olarak her zaman yanında olacağımızı belirtmek istiyoruz" dedi.

Kaynak: DHA

Roland Garros, Ahmet Kaplan, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Ahmet Kaplan Roland Garros'ta Finale Çıktı - Son Dakika

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