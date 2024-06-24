Ahmet Mümtaz Taylan\'dan Arda Güler\'e forma vermeyen Montella\'ya tepki

YoH null:

çoğunuz futboldan anlamıyor sanırım anntramanda sakatlanması ihtimali üzerine oynatmaz sakatlanmasin diye oyuzden ayrı bir çalışma yaptırır diyelim ki oynattı sakatlandı ne diyeceksiniz dinlenmesi ada ayrı bir antraman yapması gerekiyordu diyeceksiniz bu sözü diyeceksiniz yani

17 26 Yanıtla

Serkan Beyhan: GÖRÜNTÜLERİ İZLEMEDEN YAZMIŞSIN. YADA SEN MONTELLASIN BAŞKA AÇIKLAMASI YOK BU YAZDIKLARININ 23 7

ali öztürk: Herkes antrenörden iyi biliyor. Bu oyuncuda futbol yeteneği olabilir ama fiziken zayıf ve çelimsiz. sürekli sakatlanıyor. Reaş madrid de de bubyuzden tutunamadı. anlayın işte. Herkes baskı yapıyor antrenorr. şimdi yeni gelen ne yapacak ? 4 24

İsmail Recep küçükçolak: güzel kardeşim oynatmaya bilir ama o şekilde formayı elinden alması olurmu beden dili olurmu İspanya'da adamlar 16 yaşında oynatıyor 24 1