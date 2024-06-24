Ahmet Mümtaz Taylan'dan Arda Güler'e forma vermeyen Montella'ya tepki - Son Dakika
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Spor

Ahmet Mümtaz Taylan'dan Arda Güler'e forma vermeyen Montella'ya tepki

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Usta oyuncu Ahmet Mümtaz Taylan, A Milli Takım teknik direktörü Vincenzo Montella'nın Arda Güler'i yedek başlatması ve antrenmanda yeleğini elinden almasına tepki göstererek ''Aldırma Arda Güler. Sen geleceksin. O vasat gidecek'' dedi.

24.06.2024 10:56  Güncelleme: 11:11
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A Milli Takım teknik direktörü Vincenzo Montella'nın Arda Güler'in elinden formasını almasının yankıları devam ederken tepkiler de beraberinde gelmeye başladı. Kızılcık Şerbeti'nin başrol oyuncusu Ahmet Mümtaz Taylan, Vincenzo Montella'ya ateş püskürdü.

"SEN GELECEKSİN, O VASAT GİDECEK"

Montella ile Güler'in antrenmandaki görüntülerini yayınlayan Taylan, X hesabından yaptığı paylaşımda "Aldırma Arda Güler. Sen geleceksin. O vasat gidecek" ifadelerini kullandı. Taylan'ın paylaşımı kısa sürede sosyal medyada gündem olurken X'te trend listesine girdi.

Ahmet Mümtaz Taylan'dan Arda Güler'e forma vermeyen Montella'ya tepki

NE OLMUŞTU?

A Milli Takım, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası F Grubu son maçında karşılaşacağı Çekya maçı hazırlıklarını sürdürdü. Antrenman esnasında yıldız futbolcu Arda Güler ile teknik direktör Vincenzo Montella arasında kameralara yansıyan bir görüntü herkesin dikkatini çekti. Kameralara yansıyan görüntülerde Arda Güler'in as takımla çalışmak üzere yelek giymeye hazırlandığı ancak Vinzenco Montella'nın yeleği alıp Yusuf Yazıcı'ya verdiği görüldü. Ardından teknik heyetle konuşan Arda Güler'in antrenmana bireysel olarak devam ettiği görülürken bu olay sosyal medyada tepki çekti.

Ahmet Mümtaz Taylan'dan Arda Güler'e forma vermeyen Montella'ya tepki
Ahmet Mümtaz Taylan\'dan Arda Güler\'e forma vermeyen Montella\'ya tepki

Ahmet Mümtaz Taylan, Vincenzo Montella, Milli Takım, Arda Güler, 3.Sayfa, Magazin, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Ahmet Mümtaz Taylan'dan Arda Güler'e forma vermeyen Montella'ya tepki - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • YoH null: çoğunuz futboldan anlamıyor sanırım anntramanda sakatlanması ihtimali üzerine oynatmaz sakatlanmasin diye oyuzden ayrı bir çalışma yaptırır diyelim ki oynattı sakatlandı ne diyeceksiniz dinlenmesi ada ayrı bir antraman yapması gerekiyordu diyeceksiniz bu sözü diyeceksiniz yani 17 26 Yanıtla
    Serkan Beyhan: GÖRÜNTÜLERİ İZLEMEDEN YAZMIŞSIN. YADA SEN MONTELLASIN BAŞKA AÇIKLAMASI YOK BU YAZDIKLARININ 23 7 ali öztürk: Herkes antrenörden iyi biliyor. Bu oyuncuda futbol yeteneği olabilir ama fiziken zayıf ve çelimsiz. sürekli sakatlanıyor. Reaş madrid de de bubyuzden tutunamadı. anlayın işte. Herkes baskı yapıyor antrenorr. şimdi yeni gelen ne yapacak ? 4 24 İsmail Recep küçükçolak: güzel kardeşim oynatmaya bilir ama o şekilde formayı elinden alması olurmu beden dili olurmu İspanya'da adamlar 16 yaşında oynatıyor 24 1 Serdal Akçay: Arda’yı rencide edecek ve böyle gündem olacak şekilde alamazsın o yeleği bir futbolcudan. Bunun futbol bilmekle bir alakası yok. Nerede nasıl davranacağını bilmekle alakalı. 2 2
  • Murat Çevre: 2 kere 2 =4. Milli takımda yabancı teknik adam olmaz bunubyaxin bur kenara 23 1 Yanıtla
  • Kelaloğlu: Her hoca geldiğinde aynı muhabbet ya bırakın arkadaş adam işini yapsın ya sanatçısı da futbolu biliyor siyasetçisi de biliyor adam başından çekindiği için korkudan oynatıyor bırakın adam kendi bildiği işi yapsın 8 14 Yanıtla
  • Deniz Öztürk: Hala anlamıyormusunuz yıldız olacak futbolcuları alıp engelliyorlar o parayı verip dünyada sadece kendilerinden söz ettirmek için hiç bir türk ün dünyada ses getirmesini istemiyorlar olay açık ve net. 9 2 Yanıtla
  • Ercan Karatas: Arda da çok ama çok özgüven var çocuğu bile futbolu soğutmak için elinden gelen herşeyi yapıyorlar anlamadım gitti 2 0 Yanıtla

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