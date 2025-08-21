Aile Spor Şenliği Çal\'da Renkli Görüntülerle Gerçekleşti

DENİZLİ (İHA) – Denizli'nin Çal ilçesinde düzenlenen 2025 Aile Yılı Spor Şenliğinde, aileler ve çocuklar voleybol, tenis, masa tenisi, cimnastik, dart ve dans gibi birçok branşta doyasıya eğlendi.

Denizli'nin Çal ilçesinde Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından düzenlenen 2025 Aile Yılı Spor Şenliği, al Kapalı Spor Salonunda gerçekleştirildi. Ailelerin ve çocukların yoğun ilgi gösterdiği etkinlik, renkli görüntülere sahne oldu. Çal Kapalı Spor Salonunda gün boyu süren şenlikte aileler ve çocuklar; voleybol, tenis, masa tenisi, cimnastik, hemsball, floor curling, dart ve dans branşlarında düzenlenen etkinliklerle hem eğlenceli hem de hareketli vakit geçirdi. Katılımcılar, farklı spor dallarında ter dökerek ailece spor yapmanın keyfini yaşadı.

Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Muhammet Geren, Şenliğin amacının sporun birleştirici gücüyle ailelerin birlikte vakit geçirmesini sağlamak olduğunu belirterek, benzer etkinliklerin artarak devam edeceğini ifade etti.

Etkinlik sonunda çocuklar ve aileler, birlikte spor yapmanın mutluluğunu yaşarken salonda dostluk ve eğlence dolu anlar yaşandı. - DENİZLİ