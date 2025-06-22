Aile Yılı\'nda Satranç Turnuvası Düzenlendi

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, 2025 yılı Aile Yılı çerçevesinde, aile bağlarını daha da güçlendirmek amacıyla düzenlenen baba ile oğulları arasındaki satranç turnuvasına katıldı. Dereceye giren ailelere ödüllerini veren Başkan Çolakbayrakdar, "2025 Aile Yılı kapsamında, aileyi destekleyen ve bir arada tutan bu anlamlı organizasyonda satrancı aileyle buluşturmak bizler için oldukça kıymetli ve değerlidir" dedi.

Türkiye Satranç Federasyonu Kayseri İl Temsilciliği iş birliğiyle Kocasinan Belediyesi hizmet binasında düzenlenen satranç turnuvasına katılan Başkan Çolakbayrakdar, ailelerin yoğun ilgisiyle karşılandı. Katılımcılara başarılar dileyen Başkan Çolakbayrakdar, şunları söyledi;

"Öncelikle tüm katılımcılarımızı tebrik ediyoruz. Memnuniyetin oluşması ve yüzlerin gülüyor olması bizim için son derece mutluluk verici. Özellikle cumhurbaşkanımızın bu yılı 'Aile Yılı' ilan etmesi bizler için büyük bir anlam taşımaktadır. Aile, toplumun temeli ve güçlü bir yarının inşasında en önemli unsurdur. Bizler de bu zamana kadar olduğu gibi bundan sonra da Kocasinan ailesinin her zaman yanında olmayı sürdürerek, ailelerimizin güçlenmesi için tüm gücümüzle çalışacağız. Gerek şahsım gerekse Kocasinan Belediyesi olarak ailelerimizin her zaman yanında olmaya devam edeceğiz. 2025 Aile Yılı kapsamında, aileyi destekleyen ve bir arada tutan bu anlamlı organizasyonda satrancı aileyle buluşturmak bizler için oldukça kıymetli ve değerlidir. Bu güzel etkinlikte emeği geçen herkese yürekten teşekkür ediyorum. Farklı etkinliklerde de ev sahipliği yapmaya devam edeceğiz. Çocuklarımızın anne babalarıyla birlikte keyifli vakit geçirdiği, birlik ve beraberliğin hissedildiği bu organizasyonun, toplumsal dayanışma ve aile bağları açısından da önemli bir yere sahip olduğuna inanıyoruz. Çocuklarımızla ailelerimizi buluşturduğumuz bu tür etkinliklerin sayısını artıracağız. Farklı vesilelerle çocukların aileleriyle vakit geçirdikleri çalışmalarımız yoğun ilgi görüyor. Çocuklarımızın mutluluğu, ailelerin mutluluğudur. Bu ve buna benzer daha fazla sosyal etkinliklerle vatandaşlarımızın yanında yer alıyoruz. Çocuklarımızı ve ailelerimizi daha mutlu edebilmek için yoğun gayret gösteriyoruz."

Başkan Çolakbayrakdar, Kocasinan Belediyesi olarak bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da çocukların aileleriyle bir araya geleceği programları artırarak sürdüreceklerini sözlerine ekledi. Turnuva, dereceye giren ailelere ödüllerinin takdim edilmesiyle sona erdi. - KAYSERİ