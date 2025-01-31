Ajax 1-0 Galatasaray: İlk Yarı Durumu

Spor

Stat: Johan Cruijff Arena

Hakemler: Jesus Gil Manzano, Diego Barbero, Angel Nevado (İspanya)

Ajax: Pasveer, Gaaei, Sutalo, Baas, Hato, Fitz-Jim, Henderson, Taylor, Traore, Godts (Dk. 12 Akpom), Brobbey

Galatasaray: Muslera, Kaan Ayhan, Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Berkan Kutlu, Torreira, Sara, Yunus Akgün, Mertens, Barış Alper Yılmaz, Osimhen

Gol: Dk. 23 Traore (Ajax)

Sarı kart: Dk. 38 Osimhen (Galatasaray)

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nin 8. ve son haftasında deplasmanda Hollanda temsilcisi Ajax ile yaptığı maçın ilk yarısını 1-0 geride kapattı.

18. dakikada Barış Alper Yılmaz'ın sağdan ortaladığı topa altıpas önünde yükselen Osimhen kafayla vurdu. Meşin yuvarlak az farkla yandan auta gitti.

22. dakikada Abdülkerim Bardakcı'nın savunmadan uzun pasına kendi yarı sahasından hareketlenen Osimhen, önündeki boş alanı değerlendirerek ceza sahasına sokuldu. Nijeryalı yıldızın sağ çaprazdan şutunda, meşin yuvarlak uzak direğin dibinden auta çıktı.

23. dakikada Ajax öne geçti. Soldan ceza sahasına sokulan Akpom'un yerden şutunda kaleci Muslera soluna gelen meşin yuvarlağı uzanarak çeldi. Traore, ceza sahası sağ çaprazında önünde bulduğu topu ağlara gönderdi: 1-0.

Müsabakanın ilk yarısı, ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.