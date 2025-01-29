UEFA Avrupa Ligi'nin 8. ve son haftasında yarın sahasında Galatasaray'ı konuk edecek Hollanda temsilcisi Ajax, hazırlıklarını tamamladı.
Kırmızı-beyazlı kulübün Amsterdam'daki tesislerinde gerçekleştirilen antrenmanın ilk 15 dakikası basına açık tutuldu. Teknik direktör Francesco Farioli yönetimindeki idman, ısınma koşusu, çabukluk hareketleriyle başladı. Dar alanda top kapmayla devam eden idmanın basına kapalı bölümünde Galatasaray müsabakasının taktik çalışmasının yapıldığı bildirildi.
Antrenmanda milli futbolcu Ahmetcan Kaplan da yer aldı.
Ajax-Galatasaray müsabakası, yarın Johan Cruijff Arena'da TSİ 23.00'te başlayacak.
Son Dakika › Spor › Ajax, Galatasaray'a Hazır - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?