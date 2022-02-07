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Ajax, Overmars'ın taciz skandalını affetmedi - Son Dakika
BBC

Ajax, Overmars'ın taciz skandalını affetmedi

07.02.2022 09:36

Hollanda'nın en köklü ve başarılı takımlarından Ajax, "Sınırı aşan cinsel davranış" iddialarının aardından, futbol şube sorumlusu Marc Overmars'ın görevine son verdi.

Hollanda 1. Futbol Ligi (Eredivisie) lideri Ajax, "sınırı aşan cinsel davranış" iddiaları üzerine, futbol şube sorumlusu Marc Overmars'ın görevine son verdi.

SINIRI AŞAN MESAJLAR

Ajax kulübünden Pazar gecesi yapılan açıklamada, Overmars'ın "Birkaç kadın meslektaşına uzun süredir sınırı aşan mesajlar göndermesi nedeniyle" derhal görevden uzaklaştırıldığı belirtildi.

Kulübün resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, Overmars'ın, Ajax Denetleme Kurulu ve Genel Müdür Edwin van der Sar ile yaptığı görüşmeler sonunda bu karara varıldığı vurgulandı.

"AYIBIMI FARK ETTİM"

Ajax'ın internet sitesinde, Marc Overmars'ın özür mesajına da yer verildi. 48 yaşındaki eski futbolcu, şunları kaydetti:

"Utanıyorum. Geçen hafta davranışlarım hakkında şikayetlerle karşı karşıya kaldım. Maalesef sınırları aştığımı fark etmedim. Ama artık bunun farkına vardım. Aniden büyük bir baskı hissettim. Özür dilerim."

Kendi konumundaki bir kişi için bu tür davranışın haklı gösterilemeyeceğini vurgulayan Overmars, "Artık çok geç. Ajax'tan ayrılmaktan başka seçenek göremiyorum. Bunun özel durumum üzerinde büyük etkisi var. Bu yüzden herkesten beni ve ailemi rahat bırakmasını rica ediyorum" dedi.

Ajax Denetleme Kurulu üyesi Leen Meijaard, "Marc muhtemelen Ajax'ın sahip olduğu en iyi futbol direktörü. Sözleşmesini boşuna uzatmadık. Ama ne yazık ki gerçekten sınırları aştı. Bu yüzden yönetici olarak devam etmesi mümkün değil" dedi

Ajax Genel Müdürü Edwin Van der Sar da, "Meslektaşlarıma yardım konusunda kendimi sorumlu hissediyorum. Ajax'taki herkes için güvenli bir çalışma ortamı çok önemlidir. Önümüzdeki dönemde buna daha fazla dikkat edeceğiz" görüşünü dile getirdi.

"HERKES İÇİN DARBE"

Overmars ile 1990'lardan bu yana hem Ajax hem de Hollanda Milli Takımı'nda oynadıklarını belirten van der Sar, yaşanan gelişmenin, Ajax'ı seven herkes için bir darbe olduğunu söyledi.

Ajax'ta 1992 - 1997 yılları arasında forma giyen eski forvet oyuncusu Overmars, Amsterdam takımına 1995 yılında UEFA Şampiyonlar Ligi kupasını kazandıran ekipte yer aldı.

Daha sonra İngiltere'de Arsenal ve İspanya'da Barcelona takımlarının formasını giyen Hollandalı oyuncu, 2004 yılında geçirdiği sakatlık nedeniyle futbolu bıraktı.

Hollanda Milli Takımı'nda da 86 kez forma giyen Marc Overmars, 2012 yılında Ajax kulubüne döndü. Overmars, 1 Şubat 2013'ten itibaren resmi olarak Ajax Futbol Şubesi Sorumlusu olarak çalışmaya başladı.

Kırmızı beyazlı takımda, "Gelmiş geçmiş en iyi futbol şube sorumlusu" olarak tanımlanan Overmars, Dusan Tadiç, Daley Blind v Sebastian Haller gibi takviyelerle, Ajax'ın yeniden Avrupa'da boy göstermesini sağladı.

Overmars, Frankie de Jong, Hakim Ziyech, Matthijs de Light ve Donny van de beek gibi oyuncuları da rekor fiyatlara satarak, kulübe büyük ekonomik katkı sağladı.

Geçen Aralık ayında Ajax kulübü, Overmars'ın sözleşmesini 30 Haziran 2026'ye kadar uzatma kararı almıştı.

Ajax, Overmars'ın taciz skandalını affetmedi
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Marc Overmars, Hollanda, Futbol, Van, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Ajax, Overmars'ın taciz skandalını affetmedi - Son Dakika Spor

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