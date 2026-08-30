Ajax, Sofyan Amrabat'ı Kadrosuna Kattı
Hollanda'nın Ajax takımı, Fenerbahçe'den ayrılan Sofyan Amrabat ile 2028'e kadar anlaştı.
Hollanda ekibi Ajax, Fenerbahçe'den ayrılan Faslı futbolcu Sofyan Amrabat'ı kadrosuna kattı.
Ajax Kulübü, 30 yaşındaki orta saha oyuncusu Amrabat ile 30 Haziran 2028'e kadar sözleşme imzalandığını duyurdu.
Fenerbahçe'nin yanı sıra Utrecht, Feyenoord, Club Brugge, Hellas Verona, Fiorentina ve Manchester United'da oynayan Amrabat, geçen sezon kiralık olarak Real Betis'te forma giydi.
Sarı-lacivertlilerde 45 maça çıkıp 3 gol atan Amrabat'ın sözleşmesi karşılıklı anlaşmayla feshedilmişti.
Kaynak: AA
Son Dakika › Spor › Ajax, Sofyan Amrabat'ı Kadrosuna Kattı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?