Ajeti Süper Lig\'e Yükseliyor

1'inci Lig'de play-off yarı finalinde elenen ve Süper Lig hayallerine veda eden Bodrum Futbol Kulübü'nün deneyimli stoperi Arlind Ajeti'ye Süper Lig yolu göründü. Yarı finalde Bodrum FK'yı eleyip finalde de Esenler Erokspor'u yenerek tarihinde ilk kez Süper Lig'e yükselen Çorum Futbol Kulübü'nün Arnavut stopere talip olduğu ifade edildi. Bodrum FK'nın ise 1 sene daha sözleşmesi bulunan 32 yaşındaki Ajeti için görüşmelere açık olduğu ve Kurban Bayramı'nın ardından kulüplerle masaya oturabileceği kaydedildi. Geçen sezon Süper Lig döneminde Bodrum Futbol Kulübü'ne gelen deneyimli oyuncu, ilk senesinde 29 maça çıktı. Ajeti, yeşil-beyazlılarda Süper Lig'de 2 bin 529 dakika süre aldı. Bu sezon Bodrum ekibinde 1'inci Lig'de forma giyen Ajeti, play-offlar dahil 33 müsabakaya çıktı. Sahada 2 bin 956 dakika kalan deneyimli stoper 4 kez de fileleri sarstı.