AK Partili vekilden Ali Koç'a sert tepki: Buna hakkın yok - Son Dakika
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Spor

AK Partili vekilden Ali Koç'a sert tepki: Buna hakkın yok

AK Partili vekilden Ali Koç\'a sert tepki: Buna hakkın yok
23.07.2025 15:50
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Fenerbahçe ve Kulüpler Birliği Başkanı Ali Koç'un stadyum güvenlik hizmetlerine ilişkin yaptığı açıklama, kamuoyunda geniş yankı buldu. Koç, güvenlik harcamalarının kamu tarafından karşılanması gerektiğini belirtti. Bu açıklama, AK Parti Kocaeli Milletvekili Veysel Tipioğlu tarafından eleştirildi.

Fenerbahçe Kulübü Başkanı ve Kulüpler Birliği Başkanı Ali Koç'un stadyum güvenlik hizmetlerine ilişkin yaptığı açıklama, kamuoyunda geniş yankı buldu. Emniyet güçlerine yapılan ödemelere dikkat çeken Koç'un, "Güvenlik harcamaları kamu tarafından karşılanmalı" şeklindeki çıkışı, Emniyet teşkilatını temsil eden platformlar ve siyaset dünyasında eleştiriyle karşılandı. AK Parti Kocaeli Milletvekili Veysel Tipioğlu'da bu açıklamaya sert tepki gösteren isimlerden biri oldu.

"ADİL BİR YAKLAŞIM DEĞİLDİR"

Tipioğlu, "Büyük bütçelere sahip kulüplerin, kendi organizasyonlarının güvenliğini sağlamak için yapılan makul harcamaları "yük" olarak görmesi adil bir yaklaşım değildir." dedi.

Bir dönem Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü de yapan Tipioğlu, "Statlarda on binlerin güvenliği için görev yapan her polisimiz; yağmurda, soğukta, kargaşada ilk safta duran birer kahramandır." dedi ve şu paylaşımı yaptı:

"Statlarda on binlerin güvenliği için görev yapan her polisimiz; yağmurda, soğukta, kargaşada ilk safta duran birer kahramandır. Onlar sadece bir müsabakanın değil, milletin huzurunun ve devletin itibarının teminatıdır. Kamu düzenini sağlamak için fedakârca görev yapan Emniyet Teşkilatımız, takdiri ve teşekkürü hak etmektedir. Bu fedakâr görevi "yük" gibi görmek, hakkaniyetle bağdaşmaz; polisimizin onuruna gölge düşürmeye kimsenin hakkı yoktur. Büyük bütçelere sahip kulüplerin, kendi organizasyonlarının güvenliğini sağlamak için yapılan makul harcamaları "yük" olarak görmesi adil bir yaklaşım değildir. Onlara minnet borçluyuz; bunu asla unutmuyoruz."

AK Partili vekilden Ali Koç'a tepki: Adil bir yaklaşım değildir
AK Partili vekilden Ali Koç'a tepki: Adil bir yaklaşım değildir

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Son Dakika Spor AK Partili vekilden Ali Koç'a sert tepki: Buna hakkın yok - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Elisa21:
    MİLYON DOLAR LARI PAVYON LARDA MENEJER LERLE KIRIŞ DEVLETİN KAPISINDA DA DİLEN YOK BÖYLE BİR DÜNYA 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: AK Partili vekilden Ali Koç'a sert tepki: Buna hakkın yok - Son Dakika
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