Akay: "Hedefimiz spor yapan birey sayısını artırmak" - Son Dakika
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Akay: "Hedefimiz spor yapan birey sayısını artırmak"

30.06.2022 13:20
Akay: "Hedefimiz spor yapan birey sayısını artırmak"

Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, spor okullarında eğitim gören sporcular ve aileleriyle Bahçeşehir Spor Kompleksi'nde bir araya geldi.

Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, spor okullarında eğitim gören sporcular ve aileleriyle Bahçeşehir Spor Kompleksi'nde bir araya geldi. Yüzme gibi yaz dönemi eğitimlerinin başlaması nedeniyle sporcularla buluşan Başkan Akay, "Spor geleceğimizin teminatı olan çocuklarımıza hem ruhsal hem de fiziksel faydalar sağlıyor" dedi.

Seyhan Belediyesi Spor Müdürlüğü bünyesinde 5'i yeni 18 tesiste yıl boyu devam eden eğitimlerde yaz döneminde eklenen yüzme kursuyla birlikte 16 branşta ücretsiz kurslar veriliyor. Yaz döneminde de aralıksız devam eden ücretsiz kurslarda yaklaşık 3 bin genç sporcu deneyimli eğitmenler nezaretinde spor yapıyor.

Gençlerin kötü alışkanlıklardan uzak durması ve yeteneklerinin ortaya çıkması için spor faaliyetlerine özel önem verdiklerini ifade eden Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, "Spor gençlerimizin, zihinsel-bedensel gelişimine katkı veriyor. Yeni arkadaşlarla tanışarak sosyalleşmesini sağlıyor. Bunların yanı sıra dijital bağımlılıktan korunma ve kötü alışkanlıklardan uzak durması konusunda çok büyük önem taşıyor. Biz de göreve geldiğimiz ilk günden itibaren bu düşüncelerle spora çok büyük destek verdik, vermeye devam ediyor" dedi.

Spor yapan çocuk sayısını artırmayı hedeflediklerini belirten Başkan Akay, "Çocuklarını spora teşvik eden aileleri kutluyorum. 'Çocuğumuz spora gidiyor derslerinden geri kalır' diye düşünmesinler. Spor yapan çocuğun derslerinde daha başarılı olduğu uzmanlarca belirtiliyor. İnanıyorum ki, spor okullarımızda eğitim gören çocuklarımız arasından derslerinde başarılı olanların yanında önümüzdeki süreçte sporda da başarılı olacak çocuklarımız çıkacaktır. Bu anlamda desteğimizin artarak süreceğini ifade ediyorum" diye konuştu.

Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay'a spora verdiği destekten dolayı teşekkür eden Bahçeşehir Mahalle Muhtarı Hasan Ali Berktaş da, "Genç sporcularımıza destek veren Başkanımıza teşekkür ediyoruz. Gençleri Bahçeşehir Mahallesinde buluşturması nedeniyle başta Başkanımız olmak üzere, Spor Müdürlüğüne ve emeği geçen herkesi kutluyorum" dedi.

Bahçeşehir Spor Kompleksi'nde gerçekleşen törende TFF Güney İlleri Bölge Müdürü Akif Oflaz, TÜFAD Adana Şube Başkanı Mehmet Sümer, ASKF Genel Sekreteri Ergin Ulun, TSYD Adana Şube Başkanı Kerim Hoşfikirer, AGSYD Adana Şube Başkanı Mustafa Boz, Futbol İl Temsilcisi Bülent Oymacı'nın yanı sıra çok sayıda sporcu ailesi de yer aldı. - ADANA

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Kaynak: İHA

Akif Kemal Akay, Bahçeşehir, Seyhan, Adana, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Akay: 'Hedefimiz spor yapan birey sayısını artırmak' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Akay: "Hedefimiz spor yapan birey sayısını artırmak" - Son Dakika
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