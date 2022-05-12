Akdeniz Kick Boks Şampiyonası 2023'te Türkiye'de yapılacak - Son Dakika

Akdeniz Kick Boks Şampiyonası 2023 yılında Türkiye'de düzenlenecek.

Türkiye Kick Boks Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Dünya Kick Boks Federasyonu (WAKO) Akdeniz Federasyonu Yönetim Kurulu Toplantısı İstanbul'da yapıldı.

Toplantıda, 2023 Akdeniz Kick Boks Şampiyonası'nın Cumhuriyetin 100. Yılı'nda Türkiye'de yapılması oy birliğiyle kabul edildi.

Geçen yıl İtalya'da yapılan Genel Kurul Toplantısı'nda kurucu başkanlığına Türkiye Kick Boks Federasyonu Başkanı Salim Kayıcı'nın, kurucu Genel Sekreterlik görevini de yine Türkiye Kick Boks Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Tümay Ünal'ın üstlendigi WAKO Akdeniz Federasyonu, Akdeniz ülkeleri arasında Kick Boksun, ekosisteminin gelişmesini ve tabana yayılacak bir yapının oluşmasını sağlamayı amaçlıyor.