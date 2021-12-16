Akdeniz Off-Road Kupası 3. Ayak Yarışları Kahramanmaraş'ta yapılacak

Akdeniz Off-Road Kupası 3. Ayak Yarışları, 19 Aralık Pazar günü Kahramanmaraş'ta yapılacak.

Dulkadiroğlu Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, bir süre önce Petlas 2021 Türkiye Off-Road Şampiyonası'na ev sahipliği yapan kent, bu kez de Akdeniz Off-Road sporcularını ağırlayacak.

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED), Dulkadiroğlu Belediyesi ve Kahramanlar Off-Road Spor Kulübü koordinesinde gerçekleştirilecek yarışlara 11 ilden 21 araçla 42 sporcu katılacak.

Kapıçam Tabiat Parkı'nda belirlenen parkurda pazar günü saat 10.00'da gerçekleştirilecek organizasyonda sporcular 1,8 kilometrelik seyirci etabını 3 kez geçtikten sonra günü tamamlayacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, tarihi ve kültürel değerleriyle ön plana çıkan kentte düzenlenecek yarışa vatandaşları davet ederek, "Burada icra edilen bu faaliyetle Kahramanmaraş'ın doğa turizmi potansiyeli de ön plana çıkmış olacak. Turizm noktasında potansiyelimizin farkındayız. Bu potansiyeli kullanmak için de gerekli çalışmaları yapıyoruz." ifadelerini kullandı.