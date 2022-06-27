Akdeniz Oyunları'nda Kerem Kamal'dan altın madalya - Son Dakika
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Akdeniz Oyunları'nda Kerem Kamal'dan altın madalya

27.06.2022 21:37
Akdeniz Oyunları'nda Kerem Kamal'dan altın madalya

Cezayir'de düzenlenen 19'uncu Akdeniz Oyunlarında milli güreşçi Kerem Kamal, grekoromen stil 60 kilo final müsabakasında Fransız rakibi Leo Tudezca'yı 8-0 yenerek altın madalya kazandı.

Cezayir'de düzenlenen 19'uncu Akdeniz Oyunlarında milli güreşçi Kerem Kamal, grekoromen stil 60 kilo final müsabakasında Fransız rakibi Leo Tudezca'yı 8-0 yenerek altın madalya kazandı.

Akdeniz Oyunları'nda güreş müsabakalarında ilk altın madalya Kerem Kamal'dan geldi. Oran kentinde gerçekleşen organizasyonda Kerem Kamal, çeyrek finalde Mısırlı rakibini 7-6, yarı finalde ise Hırvat rakibini 9-1 ile mağlup ederek finale çıktı. Milli güreşçi, final müsabakasında Fransız rakibi Leo Tudezca'yı 8-0 ile geçerek şampiyon oldu.


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19. Akdeniz Oyunları 19. Akdeniz Oyunları Son dakika haber... Cezayir'de düzenlenen 19. Akdeniz Oyunları'nda milli güreşçi Kerem Kamal, grekoromen stil 60 kiloda altın madalya kazandı. Son dakika haber... Cezayir'de düzenlenen 19. Akdeniz Oyunları'nda milli güreşçi Kerem Kamal, grekoromen stil 60 kiloda altın madalya kazandı.
Kaynak: DHA

Kerem Kamal, Akdeniz, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Akdeniz Oyunları'nda Kerem Kamal'dan altın madalya - Son Dakika

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SON DAKİKA: Akdeniz Oyunları'nda Kerem Kamal'dan altın madalya - Son Dakika
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