Akdeniz Oyunları'nda Kerem Kamal'dan altın madalya

Akdeniz Oyunları'nda güreş müsabakalarında ilk altın madalya Kerem Kamal'dan geldi. Oran kentinde gerçekleşen organizasyonda Kerem Kamal, çeyrek finalde Mısırlı rakibini 7-6, yarı finalde ise Hırvat rakibini 9-1 ile mağlup ederek finale çıktı. Milli güreşçi, final müsabakasında Fransız rakibi Leo Tudezca'yı 8-0 ile geçerek şampiyon oldu.

Kaynak: DHA

Kerem Kamal, Akdeniz, Spor, Son Dakika

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