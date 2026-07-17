Ake: Pozitif Kalmak Şampiyonluk İçin Önemli - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Ake: Pozitif Kalmak Şampiyonluk İçin Önemli

17.07.2026 16:32
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fenerbahçe'nin yeni transferi Nathan Ake, şampiyonluk için negatif durumlarda pozitif kalmanın önemini vurguladı.

Fenerbahçe'nin yeni transferi Nathan Ake, şampiyonluğa giden yolda en önemli faktörün negatif durumlarda bile pozitif kalabilmek olduğunu söyledi.

Fenerbahçe'de yeni transferler Vedat Muriqi, Nathan Ake ve Mason Greenwood için Fenerbahçe Stadyumu 1907 Tribünü'nde imza töreni düzenlendi. İmza töreni sonrasında Hollandalı futbolcu Nathan Ake, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Fenerbahçe'ye gelmeden önce Manchester City'den eski takım arkadaşı Brezilyalı kaleci Ederson ile görüşüp görüşmediğine dair gelen soruyu cevaplayan Ake, "Buraya gelmeden kendisiyle görüştüm. Bana kulüp ve İstanbul hakkında bilgi verdi. Kulübü sevdiğini, taraftarlar ve atmosferin inanılmaz olduğundan bahsetti. Her sene şampiyonluk için savaşıldığından bahsetti. Bu da hoşuma giden taraf oldu" açıklamasında bulundu.

Şampiyonluğa giden yolda en önemli şeyin ne olduğuyla ilgili değerlendirmede de bulunan tecrübeli savunmacı, "En önemli şey negatif durumlarda bile pozitif kalmak. Son birkaç sezonda iyi sezonlar geçirmişiz gibi gözükebilir. Ama negatif şeyler de yaşayabiliyoruz tabii ki. Mesela 4 maç üst üste kazanamamak olabilir. Bu anlarda ne yapılacağı çok önemli. Önceki takımımda sallandığımız dönemler oldu ama en sonunda ligi kazanmayı bildik. Dolayısıyla en önemli şeyin bu olduğunu düşünüyorum" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Fenerbahçe, Nathan Ake, İstanbul, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Ake: Pozitif Kalmak Şampiyonluk İçin Önemli - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Avcılar’da kentsel dönüşüm isteyen daire sahibinden 14 saatlik oturma eylemi Avcılar'da kentsel dönüşüm isteyen daire sahibinden 14 saatlik oturma eylemi
Grönland’ın güney kıyılarına doğru dev bir buzdağı sürüklenerek ilerliyor Grönland'ın güney kıyılarına doğru dev bir buzdağı sürüklenerek ilerliyor
İsrail İç İstihbarat Teşkilatı, Netanyahu’nun eşine ömür boyu koruma sağlayacak İsrail İç İstihbarat Teşkilatı, Netanyahu'nun eşine ömür boyu koruma sağlayacak
YÖK’ten Depremzede Öğrencilere Ek Süre YÖK'ten Depremzede Öğrencilere Ek Süre
Kuzey Kıbrıs’ta asgari ücrete dev ara zam Kuzey Kıbrıs'ta asgari ücrete dev ara zam
Şanlıurfa’da doğum sonrası anne öldü kadın doğum uzmanı tutuklandı Şanlıurfa'da doğum sonrası anne öldü; kadın doğum uzmanı tutuklandı

17:55
Aziz Yıldırım istemedi, Sadettin Saran vazgeçti Fenerbahçe’de düğün krizi
Aziz Yıldırım istemedi, Sadettin Saran vazgeçti! Fenerbahçe'de düğün krizi
17:52
İstanbul’da okul servis ücretlerine yüzde 10 zam
İstanbul'da okul servis ücretlerine yüzde 10 zam
17:43
İstanbul’da toplu ulaşıma zam
İstanbul'da toplu ulaşıma zam
17:12
Nereden nereye Bir dönemin ekran yüzü Ayşenur Balcı artık cezaevinde
Nereden nereye! Bir dönemin ekran yüzü Ayşenur Balcı artık cezaevinde
16:54
Bakanlık ifşa etti Bu markaların ürünlerinden at ve eşek eti çıktı
Bakanlık ifşa etti! Bu markaların ürünlerinden at ve eşek eti çıktı
16:28
Oğuzhan Uğur’dan Haluk Levent itirafı: Linç edilirim korkusuyla susmak zorunda kaldım
Oğuzhan Uğur'dan Haluk Levent itirafı: Linç edilirim korkusuyla susmak zorunda kaldım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.07.2026 18:03:04. #7.12#
SON DAKİKA: Ake: Pozitif Kalmak Şampiyonluk İçin Önemli - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.