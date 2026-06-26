Akhisar Gençlik, Voleybol Şampiyonası\'nda Başarı Elde Etti

Eskişehir'de düzenlenen Küçük Erkekler Türkiye Voleybol Şampiyonası'nda Manisa'yı temsil eden Akhisar Gençlik ve Spor Kulübü, Türkiye'nin en iyi 16 takımı arasına girerek önemli bir başarıya imza attı. Genç voleybolcular, gösterdikleri performansla hem kenti gururlandırdı hem de Manisa'ya gelecek sezon için 2 Türkiye Şampiyonası kontenjanı kazandırdı.

Eskişehir'de gerçekleştirilen Küçük Erkekler Türkiye Voleybol Şampiyonası'nda mücadele eden Akhisar Gençlik ve Spor Kulübü, güçlü rakipleri karşısında sergilediği başarılı performansla dikkat çekti.

Turnuva boyunca takım ruhunu sahaya en iyi şekilde yansıtan Akhisar temsilcisi, mücadeleci oyun anlayışı ve başarılı performansıyla Türkiye'nin en iyi 16 takımı arasına adını yazdırarak Manisa'yı başarıyla temsil etti.

Elde edilen bu başarı, sadece Akhisar Gençlik ve Spor Kulübü için değil, Manisa voleybolu adına da büyük önem taşıdı. Türkiye'nin en iyi 16 takımı arasına giren Manisa temsilcisi, bu sonuçla kente gelecek sezon için 2 Türkiye Şampiyonası kontenjanı kazandırma başarısı gösterdi.

Takımın başarısında sporcuların özverili mücadelesinin yanı sıra antrenörlerin sezon boyunca yürüttüğü disiplinli çalışmalar da etkili oldu. Genç sporcuları hem teknik hem de mental açıdan Türkiye Şampiyonası'na hazırlayan antrenörler, elde edilen başarıda önemli pay sahibi oldu.

Akhisar Gençlik ve Spor Kulübü'nün ortaya koyduğu bu başarı, Manisa altyapı voleybolunun gelişimini gözler önüne sererken, geleceğin başarılı sporcuları adına da umut verdi. - MANİSA