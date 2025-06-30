Akhisar Sporculardan Gebze MTB CUP Başarısı

Uluslararası Hasan Sert Gebze MTB CUP bisiklet yarışmaları, 28-29 Haziran 2025 tarihlerinde Kocaeli'nin Gebze ilçesinde gerçekleştirildi. Yarışlara katılan Akhisar İlçe Spor Kulübü sporcuları, önemli dereceler elde ederek ilçelerine madalyayla döndü.

U11 kızlar kategorisinde yarışan Melisa Ateş, gösterdiği performansla 3'üncü olarak bronz madalya kazandı.

U13 kadınlar kategorisinde ise Hilal Kaymaz rakiplerini geride bırakarak 1'inci olarak altın madalyanın sahibi olurken, aynı kategoride yarışan bir diğer Akhisarlı sporcu Miray Akçan da 3'üncülüğü elde ederek bronz madalya kazandı.

Sporcuların başarısında önemli pay sahibi olan Akhisar Gençlik ve Spor İlçe Müdürü ve aynı zamanda kulüp başkanı Hasan Hüseyin Oktay, sporcuları tebrik ederek desteklerini sürdüreceklerini belirtti. - MANİSA