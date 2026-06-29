Akhisarlı Bisikletçiler Türkiye Şampiyonası'nda Başarı Elde Etti - Son Dakika
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Akhisarlı Bisikletçiler Türkiye Şampiyonası'nda Başarı Elde Etti

Akhisarlı Bisikletçiler Türkiye Şampiyonası\'nda Başarı Elde Etti
29.06.2026 17:01
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Gebze'deki şampiyonada Akhisarlı sporcular, çeşitli kategorilerde önemli derecelerle kürsüye çıktı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde düzenlenen Gebze 4. Uluslararası Dağ Bisikleti Türkiye Şampiyonası Yarışları'nda Manisa'yı temsil eden Akhisarlı sporcular, elde ettikleri derecelerle önemli bir başarıya imza attı.

Farklı yaş kategorilerinde mücadele eden Akhisarlı bisikletçiler, yarışlarda ortaya koydukları performansla dikkat çekti. Genç Kadınlar kategorisinde yarışan Nazife Tunçel, rakiplerini geride bırakarak birinci oldu. U11 Kadınlar kategorisinde ise Akhisarlı sporcular kürsünün tamamını doldurdu. Duygu Başar birinci, Elif Koç ikinci, Rümeysa Meryem Kaymaz ise üçüncü olarak önemli bir başarı elde etti.

U13 Kadınlar kategorisinde mücadele eden Hilal Kaymaz ikinci olurken, U15 Kadınlar kategorisinde yarışan İlknur Buğlem Karataş da üçüncülük derecesiyle kürsüye çıkmayı başardı.

Akhisarlı sporcuların farklı kategorilerde kürsüye çıkması, kentte bisiklet branşında yetişen genç sporcuların başarısını bir kez daha ortaya koydu. - MANİSA

Kaynak: İHA

Türkiye, Gebze, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Akhisarlı Bisikletçiler Türkiye Şampiyonası'nda Başarı Elde Etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Serkan Orhan Serkan Orhan:
    Harika başarı ama neden her zaman aynı şehirler bu kadar çok başarı sahibi oluyor, başka yerlerdeki yetenekli çocuklara neden aynı imkanlar tanınmıyor? 0 0 Yanıtla
  • Mete Bayhan Mete Bayhan:
    Akhisar'ımızdan böyle güzel haberler almak gerçekten sevindirici. Ama şunu merak ediyorum, bu tür şampiyonalarda sporcularımıza yeterli destek veriliyor mu, yoksa hep kendi imkanlarıyla mı yarışıyorlar? Genç sporcuların başarısı güzel tabii ama sistem işliyor mu bilmiyorum. 0 0 Yanıtla
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