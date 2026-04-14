Akhisarlı Sporculardan Konya'da 5 Madalya
Akhisarlı Sporculardan Konya'da 5 Madalya

14.04.2026 08:59
Konya'da düzenlenen pist bisikleti liginde Akhisarlı sporcular 5 madalya kazandı. Hilal Kaymaz 3 madalya ile dikkat çekti.

Pist bisikleti puanlı liginin 1. ayağı, 11-12 Nisan tarihlerinde Konya'da gerçekleştirildi. Akhisarlı sporcular, farklı kategorilerde elde ettikleri derecelerle dikkat çekerek toplamda 5 madalya kazanma başarısı gösterdi.

Konya'da 11 Nisan'da yapılan 200 metre sprint yarışında U13 kadınlar kategorisinde mücadele eden Hilal Kaymaz, güçlü rakiplerini geride bırakarak ikinci oldu ve gümüş madalya kazandı.

Ligin ikinci günü olan 12 Nisan'da ise başarı serisini sürdüren Kaymaz, 500 metre zamana karşı yarışında üçüncülük elde ederek bronz madalyanın sahibi oldu. Aynı gün gerçekleştirilen scratch yarışında ise üstün performans sergileyen genç sporcu, U13 kadınlar kategorisinde birincilik kürsüsüne çıkarak altın madalya kazandı. Başarılı sporcu Hilal Kaymaz Konya'da yarışları 1 altın, 1 gümüş ve 1 bronz olmak üzere toplam 3 madalyayla tamamladı.

Scratch yarışında U13 kadınlar kategorisinde mücadele eden bir diğer Akhisar İlçe Spor Kulübü sporcusu Miray Akcan da üçüncü olarak bronz madalya elde etti.

U15 kadınlar kategorisinde yarışan Karabulut Spor Kulübü sporcusu İlknur Buğlem Karataş ise scratch yarışında üçüncü olarak kürsüde yer aldı.

Akhisar İlçe Spor Kulübü Başkanı ve Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Hasan Hüseyin Oktay, elde edilen derecelerin ilçede bisiklet sporuna verilen emeğin karşılığı olduğunu belirterek sporcuları ve antrenörleri tebrik etti. Oktay, kulübün sponsorluğunu üstlenen Alper Alhat'a desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Karabulut Spor Kulübü Başkanı Barkın Düzgün de sporcularının elde ettiği başarıdan gurur duyduklarını ifade ederken, sponsorları Bilal Kurulay'a katkılarından dolayı teşekkür etti. - MANİSA

Kaynak: İHA

Dünya Kupası’ndan ekonomiye 80 milyar dolarlık katkı Dünya Kupası'ndan ekonomiye 80 milyar dolarlık katkı
Antalya açıklarındaki 4.7 büyüklüğündeki deprem anı kameralarda Antalya açıklarındaki 4.7 büyüklüğündeki deprem anı kameralarda
500 bin TL’lik soruda kritik karar Ferhat Buran’ın tercihi şaşırttı 500 bin TL’lik soruda kritik karar! Ferhat Buran’ın tercihi şaşırttı
Ayşegül öğretmenin acı sonu Kapıyı kırıp içeri girince korkunç manzarayla karşılaştılar Ayşegül öğretmenin acı sonu! Kapıyı kırıp içeri girince korkunç manzarayla karşılaştılar
Tapınak temizliğinde dehşet: 17 yaşındaki kız 1 tonluk kiriş altında can Verdi Tapınak temizliğinde dehşet: 17 yaşındaki kız 1 tonluk kiriş altında can Verdi
Yasak aşkta kanlı son Kocası öldürdü, aldatan kadın cinayeti üstlendi Yasak aşkta kanlı son! Kocası öldürdü, aldatan kadın cinayeti üstlendi

08:52
Kenan Doğulu acı haberi duyurdu 46 yaşında hayatını kaybetti
Kenan Doğulu acı haberi duyurdu! 46 yaşında hayatını kaybetti
08:38
Meloni sessizliğini bir bozdu pir bozdu Trump’ı şoke eden tepki
Meloni sessizliğini bir bozdu pir bozdu! Trump'ı şoke eden tepki
08:24
Mansur Yavaş hakkında soruşturma izni
Mansur Yavaş hakkında soruşturma izni
08:18
Türkiye’nin 78 yıllık ayakkabı devi darboğazı aşamayarak iflas etti
Türkiye'nin 78 yıllık ayakkabı devi darboğazı aşamayarak iflas etti
07:29
Gülistan Doku soruşturmasında sıcak gelişme Kritik isimler bir bir gözaltında
Gülistan Doku soruşturmasında sıcak gelişme! Kritik isimler bir bir gözaltında
07:15
ABD-İran diplomasi trafiği sürerken Türkiye’den sürpriz hamle
ABD-İran diplomasi trafiği sürerken Türkiye'den sürpriz hamle
