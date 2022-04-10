Akhisarspor: 4-0 - Son Dakika
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Akhisarspor: 4-0

10.04.2022 17:01
Akhisarspor: 4-0

STAT: Şanlıurfa GAP StadyumuHAKEMLER: Metehan Alpat, Emrah Uluçay, Nezihi AytarŞANLIURFASPOR: Tolgahan – Vedat (Dk.52 Caner), Behlül (Dk.69 Taner), Muhammed Enes (Dk.80 Hüseyin), Ferhan (Dk.80 Mustafa), Emir, Erkan (Dk.

STAT: Şanlıurfa GAP Stadyumu

HAKEMLER: Metehan Alpat, Emrah Uluçay, Nezihi Aytar

ŞANLIURFASPOR: Tolgahan – Vedat (Dk.52 Caner), Behlül (Dk.69 Taner), Muhammed Enes (Dk.80 Hüseyin), Ferhan (Dk.80 Mustafa), Emir, Erkan (Dk.69 Muhammed Samed), Şiyar, Sinan, Fırat, Muhammed RaşitAKHİSARSPOR: Enes – Cengiz, Furkan (Dk.84 Recep), Mert (Dk.84 Orçun), Yusuf, Oğuzcan, İbrahim (Dk.46 Gökmen), Enes Tayfun (Dk.77 Serkan Sefil), Yusuf Kanal, Kemal Cingirt, Mert Efe (Dk.46 Bora)GOLLER: Dk.19 ve 43 Sinan, Dk.26 Behlül, Dk.87 Taner (Şanlıurfaspor)SARI KARTLAR: Ferhan, Şiyar (Şanlıurfaspor) Kemal Cingirt, İbrahim, Cengiz  (Akhisar Spor)

TFF 2. Lig Beyaz Grup 34. hafta mücadelesinde Şanlıurfaspor, sahasında konuk ettiği Akhisarspor'u 4 - 0 mağlup etti.19'uncu dakikada Ferhan'ın ceza alanına ortasına iyi yükselen Sinan'ın kafa vuruşunda top filelere gitti:  1-0.26'ncı dakikada ceza alanında oluşan karamobolde Behlül'ün vuruşu ağlarla buluştu:  2-0.43'üncü dakikada ceza sahası dışından Sinan'ın sert şutu ağlara gitti:  3-0.

87'nci dakikada Fırat'ın pasıyla buluşan Taner'in vuruşu ağlarla buluştu: 4-0.


Akhisarspor: 4-0
Akhisarspor: 4-0
Akhisarspor: 4-0
Akhisarspor: 4-0
Akhisarspor: 4-0
Akhisarspor: 4-0
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Şanlıurfaspor, Muhammed Enes, Mustafa Emir, Şanlıurfa, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Akhisarspor: 4-0 - Son Dakika


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SON DAKİKA: Akhisarspor: 4-0 - Son Dakika
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