STAT: Şanlıurfa GAP Stadyumu
HAKEMLER: Metehan Alpat, Emrah Uluçay, Nezihi AytarŞANLIURFASPOR: Tolgahan – Vedat (Dk.52 Caner), Behlül (Dk.69 Taner), Muhammed Enes (Dk.80 Hüseyin), Ferhan (Dk.80 Mustafa), Emir, Erkan (Dk.69 Muhammed Samed), Şiyar, Sinan, Fırat, Muhammed RaşitAKHİSARSPOR: Enes – Cengiz, Furkan (Dk.84 Recep), Mert (Dk.84 Orçun), Yusuf, Oğuzcan, İbrahim (Dk.46 Gökmen), Enes Tayfun (Dk.77 Serkan Sefil), Yusuf Kanal, Kemal Cingirt, Mert Efe (Dk.46 Bora)GOLLER: Dk.19 ve 43 Sinan, Dk.26 Behlül, Dk.87 Taner (Şanlıurfaspor)SARI KARTLAR: Ferhan, Şiyar (Şanlıurfaspor) Kemal Cingirt, İbrahim, Cengiz (Akhisar Spor)
TFF 2. Lig Beyaz Grup 34. hafta mücadelesinde Şanlıurfaspor, sahasında konuk ettiği Akhisarspor'u 4 - 0 mağlup etti.19'uncu dakikada Ferhan'ın ceza alanına ortasına iyi yükselen Sinan'ın kafa vuruşunda top filelere gitti: 1-0.26'ncı dakikada ceza alanında oluşan karamobolde Behlül'ün vuruşu ağlarla buluştu: 2-0.43'üncü dakikada ceza sahası dışından Sinan'ın sert şutu ağlara gitti: 3-0.
87'nci dakikada Fırat'ın pasıyla buluşan Taner'in vuruşu ağlarla buluştu: 4-0.
Kaynak: DHA
Son Dakika › Spor › Akhisarspor: 4-0 - Son Dakika