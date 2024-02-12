Akhisarspor, altyapı ağırlıklı kadrosuyla kötü gidişatını sürdürüyor - Son Dakika
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Akhisarspor, altyapı ağırlıklı kadrosuyla kötü gidişatını sürdürüyor

Akhisarspor, altyapı ağırlıklı kadrosuyla kötü gidişatını sürdürüyor

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta altyapı ağırlıklı kadrosuyla oynadığı son 9 maçın 8'ini kaybeden Akhisarspor, amatör kümeye düşme hattında yer alıyor. Süper Lig'de başarılı bir performans sergileyen ve Türkiye Kupası ile Süper Kupa'yı kazanan Akhisarspor, 2019'da küme düşmüş ve ardından 1'inci Lig'e, 2022'de ise 2'nci Lig'e veda etmişti.

12.02.2024 11:48
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TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta altyapı ağırlıklı kadrosuyla oynadığı son 9 maçın 8'ini kaybeden Akhisarspor kendisini amatör kümeye düşme hattında buldu. Grupta 17 maçta 11 puan toplayabilen yeşil-siyahlı ekip, iç sahadaki son 2-0'lık Belediye Kütahyaspor mağlubiyetiyle 13'üncü sıraya geriledi. Süper Lig'de 7 yıl boyunca aralıksız mücadele ederken 2018 yılında finalde Fenerbahçe'yi yenip Türkiye Kupası'nı ve finalde Galatasaray'ı mağlup ederek Süper Kupa'yı kazanan, ülkemizi UEFA Avrupa Ligi'nde temsil eden Akhisarspor 2019'da küme düştükten sonra 2021'de 1'inci Lig'e, 2022'de ise 2'nci Lig'e veda etmişti.

Kaynak: DHA

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