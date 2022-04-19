Akhisarspor en kritik maça hazırlanıyor - Son Dakika

SPOR Toto Süper Lig'den 2019 yılında, 1'inci Lig'den de geçen sezon düştükten sonra 3 sene içinde 3'üncü Lig'e gerilemenin eşiğine gelen Akhisarspor, bu hafta hayati öneme sahip 90 dakikada son kozlarını oynayacak. TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta aylardır düşme hattından kurtulmaya çalışan yeşil-siyahlı ekip, bitime kendisi için 2 maç kala 24 Nisan Pazar günü bir üst basamağındaki Pazarspor'a konuk olacak.

Grupta 30 puanla 16'ncı sıradaki yeşil-siyahlı ekip, 32 puanla 15'nci durumda kurtuluş barajındaki Pazarspor'a deplasmanda yenilirse kurtuluş umutlarını yitirip 14 yıl sonra 3'üncü Lig'e düşecek. Berabere bile kalsa şansını mucizelere bırakacak Akhisar, rakibini yenerse umudunu koruyacak. Son haftayı bay takım olarak geçecek Akhisarspor'un bitime 2, Pazarspor'un ise 3 maçı kaldı.

- Akhisar