Akhisarspor evinde Beyoğlu sınavında - Son Dakika
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Akhisarspor evinde Beyoğlu sınavında

14.10.2022 11:51
Akhisarspor evinde Beyoğlu sınavında

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta geçen hafta deplasmanda Sapanca Gençlikspor'u 1-0 yenerek galibiyetle tanışan Akhisarspor, yarın evinde Beyoğlu Yeni Çarşı Spor ile karşılaşacak.

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta geçen hafta deplasmanda Sapanca Gençlikspor'u 1-0 yenerek galibiyetle tanışan Akhisarspor, yarın evinde Beyoğlu Yeni Çarşı Spor ile karşılaşacak. Spor Toto Akhisar Stadı'nda oynanacak 7'nci hafta mücadelesi saat 15.00'te başlayacak. Grupta Akhisar ekibi 7 puanla 9'uncu, Beyoğlu temsilcisi 8 puanla 7'nci basamakta yer alıyor. Evinde Artvin Hopaspor'u yenerek ilk galibiyetini alan Bergama Belediyespor, 14.30'ta Kepez Belediyespor'a konuk olacak. Grupta galibiyeti bulunmayan 5 puanlı Efeler 09 SFK, 14.00'te deplasmanda Merkür Holding Erbaaspor'la kozlarını paylaşacak.

TURGUTLUSPOR 3'TE 3 PEŞİNDELigde 2'nci Grup'ta seyircisi önünde çıktığı son 2 maçı kazanan Turgutluspor, iç sahada 3'te 3 yapma hedefiyle 15.00'te düşme hattındaki Elazığ Karakoçan FK'yı ağırlayacak. Üst üste 2 galibiyet alarak Play-Off hattına giren Kuşadasıspor aynı saatte Kırıkkale Büyük Anadoluspor'u konuk edecek. Son olarak evinde Kuşadasıspor'a yenilen Ayvalıkgücü Belediyespor ise Play-Off hattındaki yerini koruma hedefiyle 14.00'te deplasmanda Gümüşhane Sportif engelini aşmaya çalışacak.


- İzmir
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Kaynak: DHA

Türkiye Futbol Federasyonu, Akhisar, Beyoğlu, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Akhisarspor evinde Beyoğlu sınavında - Son Dakika

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SON DAKİKA: Akhisarspor evinde Beyoğlu sınavında - Son Dakika
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