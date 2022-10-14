TURGUTLUSPOR 3'TE 3 PEŞİNDELigde 2'nci Grup'ta seyircisi önünde çıktığı son 2 maçı kazanan Turgutluspor , iç sahada 3'te 3 yapma hedefiyle 15.00'te düşme hattındaki Elazığ Karakoçan FK'yı ağırlayacak. Üst üste 2 galibiyet alarak Play-Off hattına giren Kuşadasıspor aynı saatte Kırıkkale Büyük Anadoluspor'u konuk edecek. Son olarak evinde Kuşadasıspor'a yenilen Ayvalıkgücü Belediyespor ise Play-Off hattındaki yerini koruma hedefiyle 14.00'te deplasmanda Gümüşhane Sportif engelini aşmaya çalışacak.

Kaynak: DHA

Türkiye Futbol Federasyonu, Akhisar, Beyoğlu, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Akhisarspor evinde Beyoğlu sınavında - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.