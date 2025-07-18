Akıncılarspor\'da Gelecek İstişare Toplantısı

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesindeki Akıncılar spor Başkanı Murat Göçmen ve Yardımcısı Zeki Kaya, kulübün geleceği için önemli bir istişare toplantısı gerçekleştirdiler.

Görüşmede, Kütahya Tavşanlı ilçesinin köklü kulübü Akıncılar Spor'un yeni hamleleri ve geliştirilebilecek projeler üzerine karşılıklı fikir alışverişinde bulunuldu. Toplantının ana gündem maddelerinden biri, kulübün altyapı çalışmalarına verdiği önem oldu. Başkan Murat Göçmen ve Başkan Yardımcısı Zeki Kaya, genç yeteneklerin keşfedilmesi ve yetiştirilmesi konusunda mevcut çalışmaların sürdürülmesi ve daha da geliştirilmesi gerektiği üzerinde durdular. Ayrıca, Akıncılarspor'un sadece futbolla sınırlı kalmayıp, farklı spor dallarında da faaliyet gösterdiği ve bu alanlardaki çalışmaların nasıl ilerletilebileceği detaylı bir şekilde ele alındı.

Görüşmede, kulübün genel yapısının güçlendirilmesi, sporculara daha iyi imkanlar sunulması ve toplumsal fayda sağlayacak projelerin hayata geçirilmesi konuları da masaya yatırıldı. Göçmen ve Kaya, Akıncılar Spor'un hem sportif başarılarını artırmak hem de bölge halkına daha fazla dokunmak adına atılabilecek adımları değerlendirdiler. Toplantı, kulübün gelecekteki stratejileri için önemli bir zemin oluşturdu. - KÜTAHYA