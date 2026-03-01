Salon: Ünye
Hakemler: Koray Yılmazgil, Eser Türkoğlu
Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor: Oğuzhan Karasu, Butko, Cardoso, Rojas, Oğuzhan Tarakçı, Ahmetcan Büyükgöz (Baturalp Burak Güngör, Yusuf Bakır, Muhammed Aray, Oktay Tetik)
İstanbul Büyükşehir Belediyespor: Halil İbrahim Yücel, Cemal Özgür, Gunter, Bardarov, Furkan Dur, Özgür Benzer (Eyüp Ensar Demirbiler, Nascimento, Ali Fazlı, Atakan Topal, Fatih Yörümez, Batu Ercan Akbaba )
Setler: 22-25, 25-23, 25-19, 25-20
Süre: 125 dakika
Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nin 22. haftasında Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor, İstanbul Büyükşehir Belediyespor'u 3-1 yendi.
Son Dakika › Spor › Akkuş Belediyespor, İstanbul'u 3-1 Yendi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?