AKRA Gran Fondo Antalya Bisiklet Yarışı 18-19 Nisan'da Düzenlenecek - Son Dakika
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Spor

AKRA Gran Fondo Antalya Bisiklet Yarışı 18-19 Nisan'da Düzenlenecek

AKRA Gran Fondo Antalya Bisiklet Yarışı 18-19 Nisan\'da Düzenlenecek

Bu yıl 7. kez gerçekleştirilecek olan AKRA Gran Fondo Antalya, 'Pedallar döner, dostluk büyür' sloganıyla Kemer'de bisiklet tutkunlarını bir araya getirecek. Yarış, dünya barışına dikkat çekmek amacıyla düzenleniyor ve farklı ülkelerden katılımcıları ağırlayacak.

04.04.2025 14:43  Güncelleme: 14:47
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AKRA Gran Fondo Antalya, bu sene 7. kez 18-19 Nisan tarihleri arasında koşulacak. Yarışta pedallar bu sene dostluk için dönecek.

Bu sene 7. kez gerçekleştirilecek AKRA Gran Fondo Antalya powered by AG Tohum, Kemer'de 18-19 Nisan tarihlerinde koşulacak. Organizasyon, 'Pedallar döner, dostluk büyür' sloganıyla gerçekleşecek. Yarış, Türkiye'nin önemli bisiklet destinasyonlarından Antalya'nın Kemer ilçesinde birçok ülkeden sporcuyu bir araya getirecek.

2018 yılından bu yana düzenlenen yarış, Uluslararası Bisiklet Birliği (UCI) ve Türkiye Bisiklet Federasyonu yönetmeliklerine göre gerçekleşecek. Organizasyonda, 2 bin metreden fazla tırmanışa sahip 98 kilometrelik uzun parkur ve 537 metreden fazla tırmanışa sahip 49 kilometrelik parkur yer alacak. Yarış, Kemer Olbia Parkı'ndan start alacak ve yaklaşık 6 saatin ardından aynı noktada sona erecek.

Haluk Özsevim: "Amacımız dünya barışına dikkat çekmek"

Bisiklet yarışının proje koordinatörü A.Haluk Özsevim, "Bu sene yedinci kez düzenleyeceğimiz yarış, 'Pedallar Döner Dostluk Büyür' sloganıyla gerçekleştirilecek. Amacımız dünya barışına dikkat çekmek çünkü bu organizasyona farklı ülkelerden de katılımlar oluyor. Gün geçtikçe bu organizasyonu daha da büyütmek istiyoruz. Malum dünyanın farklı yerlerinde savaşlar oluyor. İnsanlar bu durumdan olumsuz yönde etkileniyor. Amacımız sporun birleştirici gücüyle insanları bir araya getirmek ve bu sayede kardeşlik barış dostluk mesajı vermek istiyoruz. Sporculara destek olmak için ise kayıtlarımız yüzde 50 indirimli haliyle devam ediyor. Bu sene hem Kemer'in hem de ülkemizin güzelliklerini spor aracılığıyla bütün dünyaya tanıtmayı hedefliyoruz. Yedinci kez düzenleyeceğimiz bu yarışın geride kalan altı seferi çok güzel geçti, etaplarımız çok güzel gerçekten Türkiye'nin en güzel etapları diyebiliriz. Uzun ve kısa parkurumuz var. Başta Antalya Valiliği olmak üzere, büyükşehir belediyemiz, Kemer Belediyemiz ve Konyaaltı Belediyemiz de bu işe destek veriyor. Bunun dışında özel sektörden ciddi sponsorlarımız var ve aynı sponsorlarla yedinci kez organizasyonu yapacağız, onlara da teşekkür etmek istiyorum. Dostluk ve kardeşlik temalı bu yarışa bütün sporseverleri bekliyoruz. 18-19 Nisan'da güzel bir festival havasında gerçekleşecek etkinliğimize bisiklete ve spora meraklı olan bütün izleyicileri ve sporcuları bekliyoruz" dedi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor AKRA Gran Fondo Antalya Bisiklet Yarışı 18-19 Nisan'da Düzenlenecek - Son Dakika

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