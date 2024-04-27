AKRA Gran Fondo Antalya Bisiklet Yarışı Kentin Doğal Güzelliklerini Tanıtıyor - Son Dakika
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Spor

AKRA Gran Fondo Antalya Bisiklet Yarışı Kentin Doğal Güzelliklerini Tanıtıyor

AKRA Gran Fondo Antalya Bisiklet Yarışı Kentin Doğal Güzelliklerini Tanıtıyor

AKRA Gran Fondo Antalya'nın genel direktörü Aydın Ayhan Güney, yaptıkları organizasyonla kentin doğal güzelliklerini tanıttıklarını söyledi. Türkiye'de bisiklete binen sporcu sayısının artmasıyla birlikte iki farklı parkur oluşturduklarını belirten Güney, yarışa 600'e yakın sporcu katılacağını ifade etti. Organizasyonun kente büyük faydalar sağlayacağını vurgulayan Güney, Antalya'nın spor turizminin merkezlerinden biri olabileceğini söyledi.

27.04.2024 14:39  Güncelleme: 14:42
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Amatör yol bisikleti yarışı AKRA Gran Fondo Antalya'nın genel direktörü Aydın Ayhan Güney, yaptıkları organizasyonla kentin doğal güzelliklerini tanıttıklarını söyledi.

Aydın Ayhan Güney, AKRA Gran Fondo Antalya öncesi AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Türkiye'de bisiklete binen sporcu sayısının gün geçtikçe çoğaldığını vurgulayan Güney, "Bisikletçi sayısının artmasından dolayı biz, iki parkur yapma kararı aldık. Bu iki parkurun biri uzun diğeri ise kısa. Uzun parkurumuz, şu anda Türkiye'nin en sert parkuru. Profesyoneller bile bu parkurda zorlanacaktır. Diğer taraftan Kemer'in doğal güzellikleri de var. Bu tür organizasyonların amacı turizm. İnsanlar, buraya geliyor ve bu doğal güzellikleri yerinde görüyor." ifadelerini kullandı.

"Bu yarışa 600'e yakın sporcu katılacak"

Bu tür organizasyonların son zamanlarda daha fazla yapıldığı dile getiren Güney, "Antalya bölgesindeki yarışlara çoğunlukla yerel sporcular geliyor. Bu durum sayesinde sporcular, daha az para harcayarak bisiklet yarışlarına katılabiliyor. Türkiye'de bisiklet yarışına katılabilecek insan sayısı 1000-1200 kişi arasında. Bu yarışa 600'e yakın sporcu katılacak. Bu yüzden de katılım sayısından memnunuz." diye konuştu.

AKRA Gran Fondo Antalya'nın kente çok büyük faydaları olacağını ifade eden Güney, "Birkaç branşta bu faydaları değerlendirmemiz gerekiyor. Spor kentlerinin salonları ve altyapısı olur. Turistik amaçla yapılan organizasyonlar da var. Antalya Bisiklet Turu gibi organizasyonlar, kentin tanıtımı için çok önemli. Bir şehrin coğrafyasını en iyi tanıtma yöntemi, bu tarz bisiklet yarışlarıdır. Gran fondo ve maraton tarzı yarışlarla da çok güzel gelirler elde edilebilir. Şu anda Kemer'de seyahat eden 1000 kişi var. Bu durum, Kemer'in yıllık turizm planında olmayan bir şey. Bu sayıların yükselmesi, bölgeye çok katkı sağlıyor." değerlendirmesinde bulundu.

"Özellikle bisiklet konusunda Antalya, dünyada duyulmaya başladı"

Antalya'nın doğal güzellikleriyle çok güzel bir şehir olduğunu vurgulayan Güney, "Kentin çok büyük bir turizm altyapısı var. Ulaşım da burada rahat. Antalya, akıllı ve sürdürülebilir politikalarla spor turizminin merkezlerinden biri olabilir. Bunun için yatırım yapmak gerekiyor. Bugünden yarına olabilecek bir şey değil. Rakiplerimiz, bizden 60-70 yıl öndeler ama hızlı toparlanıyoruz. Özellikle bisiklet konusunda Antalya, dünyada duyulmaya başladı. Bu durum daha da artacaktır. Bizler de bunun başlangıcını yapmaktan mutluluk duyuyoruz." şeklinde görüş belirtti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor AKRA Gran Fondo Antalya Bisiklet Yarışı Kentin Doğal Güzelliklerini Tanıtıyor - Son Dakika

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