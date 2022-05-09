AKRA Gran Fondo Antalya Powered by AG Tohum 4. kez yapıldı - Son Dakika

Argeus Travel & Events ile Yedi İletişim tarafından Antalya'da bisiklet festivali coşkusu yaşatmak ve bisiklet turizmini geliştirmek amacıyla düzenlenen yol bisikleti yarışı AKRA Gran Fondo Antalya Powered by AG Tohum 4. kez gerçekleştirildi.

Kemer, doğanın ve tarihin iç içe geçtiği eşsiz coğrafyasında bisiklet sporuyla bütünleşti. Türkiye'nin en çok tercih edilen Gran Fondo yarışlarından biri olma hedefiyle yola çıkan organizasyon, aynı zamanda bir bisiklet festivali havasında gerçekleşti. AKRA Gran Fondo Antalya powered by AG Tohum 2022 ile bisikletçiler Kemer'in turkuaz koylarından Toros dağlarına doğru pedal bastı.

4 yıldır yapılıyor

UCI ve Türkiye Bisiklet Federasyonu yönetmeliklerine göre düzenlenen yol bisikleti yarışı AKRA Gran Fondo Antalya powered by AG Tohum, 14 ülkeden 531 amatör bisikletçiyi dördüncü kez Antalya'da buluşturdu. İlk kez gerçekleştirildiği 2018 yılından bu yana binlerce sporcuya ev sahipliği yapan organizasyon; yine Argeus Travel & Events ve Yedi İletişim tarafından, AKRA Hotels ana ve AG Tohum isim sponsorluğunda Corendon Airlines, Fraport TAV Antalya Havalimanı, Touristica'nın co-sponsorluğunda, T.C. Antalya Valiliği, T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Bisiklet Federasyonu, Antalya Büyükşehir Belediyesi, Kemer Belediyesi ve Konyaaltı Belediyesi'nin destekleri ile ayrıca Yörükoğlu, Barut Hotels, Yaşam Hastaneleri, Toyota, Ceysu, Salcano, Paloma Hotels, Kemer Yöresi Tanıtım Vakfı (KETAV), Kemer Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (KETOB), Kemer İş Adamları Derneği (KEMİAD)'nin katkılarıyla düzenlendi.

Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu ile Barut Hotels Yönetim Kurulu Başkanı Haydar Barut'un damalı bayrağı sallamasıyla Kemer Cumhuriyet Meydanı'ndaki Olbia Park önünden başlayan AKRA Gran Fondo Antalya powered by AG Tohum, Kemer'in eşsiz coğrafyasında doğal ve tarihi güzelliklere sahip zorlu parkurları ile bisiklet keyfini zirveye taşıdı.

Unutulmaz birliktelik

Dünyanın gözü Rusya- Ukrayna savaşına çevrilmişken, Kemer'de tarihe ışık tutacak büyük bir barış macerası yaşandı. Dünya savaşın durdurulması için seferber olurken ve birçok organizasyonda Rus ve Ukraynalı sporcular yan yana bile gelmeyi reddederken burada tam aksi durum yaşandı. Organizasyona katılan Rus ve Ukraynalı bisikletçiler startla birlikte aynı anda pedal çevirdiler ve finişe kadar da barış içinde kıyasıya bir mücadele verdi.

Gençler, Elitler, Masterlar, Paralimpik ve Tandem olmak üzere 17 farklı kategoride 98 ve 49 kilometrelik parkurlarında 17 ülkeden 531 bisikletçinin mücadele ettiği uzun ve kısa parkuru büyük bir mücadele içinde geçti.

Yarışın cereyanı

Organizasyonun en genç bisikletçisi 16 yaşındaki Emre Özcanlı, en yaşlı sporcusu 72 yaşındaki Finlandiyalı Pekka Forstadius oldu. Her iki kategori de sporcular uzun süre kopamadılar. 21.kilometre geçilirken parçalanma başladı. Sıçan Adası geride kalırken bisikletçiler parkurun eşsiz manzarası ile birlikte pedal bastı. Bu andan itibaren rüzgar hafif de olsa tersten esince sporcular olumsuz yönde etkilendi. İşte ondan sonra ikişerli ve üçerli grup atakları peşi sıra geldi. Uzun parkurda 4 sporcu kaçış grubu oluşturdular. Ancak manzara o kadar büyüleyiciydi ki bazı sporcuların hızlı bir biçimde pedal basarken etrafı da cep telefonları ile görüntülediği gözlemlendi. Bir amatör yarış olmasına rağmen hava sıcaklığının da 24 dereceyi bulmasıyla AKRA Gran Fondo Antalya'nın yarış temposu da bir hayli hızlıydı. Bisikletçilerin 98 kilometrelik uzun parkuru 3 saat civarında bitirmeleri de takdir edilecek bir husustu.

İki parkurda da kıyasıya mücadele edecek olan bisikletçiler, AKRA Parkuru'nda 98 kilometre için yaklaşık 2000 m yüksekliğe ulaşan zorlu bir etapta pedal bastı. 8 Mayıs Pazar günü saat 08.00'de start alan AKRA Parkuru, asırlık çam ağaçları ile çevrili D-400 karayolundan Antalya'nın turistik beldeleri Göynük ve Beldibi üzerinden Phaselis Antik Kenti rotasından devam edip Toroslara tırmanarak yine Kemer'de Cumhuriyet Meydanı'nda son buldu.

AG TOHUM parkurunda 49 kilometre için saat 08: 30'da start alarak Kemer'in çam kokulu yollarından, kıvrımlı yayla yollarından 537m yüksekliğe çıkarak bölgenin kusursuz doğasında ve manzarasında bisikletçilere zorlu ve keyifli bir mücadele deneyimi yaşattı.

Paralimpik ve Tandem kategorilerinde bisiklet tutkunlarının da yarıştığı AKRA Gran Fondo Antalya powered by AG Tohum yarışında 2022 yılında Paralimpik kategorisinde 5 bisikletçi yarışırken, Eşpedal Derneği'nden 7 takım da görme engelliler için özel olarak üretilen iki kişilik bisikletleri ile Tandem kategorisinde yarıştı.

"Sadece Kemer değil, yurdun dört bir tarafına taşımak lazım"

Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu, Gran Fondo organizasyonlarını yorumladı. Müftüoğlu Kemer'deki yarışla ilgili değerlendirme yaparken, "Sadece Kemer değil, bu tip organizasyonları yurdun dört bir tarafına taşımamız lazım. Kemer'den sonra Bodrum ve Marmaris'i de eklersek sadece bu ay içinde 3 büyük Gran Fondo yarışını gerçekleştirmiş olacağız. Bu da bisiklet ailesi olarak bizleri son derece mutlu etmektedir. Organizasyon kalitesi ile 2.1 kategorisinde Türkiye'nin ve dünyanın en iyi yarışlarından birisi olan ve markalaşan Tour of Antalya kapsamında düzenlenen AKRA Gran Fondo Antalya'nın, bu yıl format değiştirerek Kemer gibi bir turizm cennetinde yapılması hem ülkemizin bisiklet turizminin gelişimi hem de bisiklet ailesinin buluşması açısından büyük önem taşıyor. Türkiye Bisiklet Federasyonu olarak ülkemizin en önemli turistik noktalarından biri olan Antalya Kemer'de gerçekleştirilen bu yarışa tüm gücümüzle destek vermeye devam edeceğiz. Tüm katılımcılara şimdiden başarılı bir yarış diliyoruz" dedi.

Kemer Cumhuriyet Meydanı'nda Olbia Park'ta kurulan AKRA Gran Fondo Antalya powered by AG Tohum EXPO alanı da Kemer'de bisiklet severleri buluşturdu.

AKRA Gran Fondo powered by AG Tohum 2022'de ilk üç sırası ise şu şekilde oldu:

Uzun Parkur Erkekler İlk 3

1. Kirill Krasavin (Peace No War- 3 saat 03 dakika 15 saniye)

2. Muhammed Erkan (Dost Bisikletler - 3 saat 04 dakika 53 saniye)

3. Artem Shcherbyna (Leader Citron Team - 3 saat 05 dakika 26 saniye)

Uzun Parkur Kadınlar İlk 3

1. Gamze Ceyhan (Treck RMK Mechatronics - 3 saat 44 dakika 57 saniye)

2. İlkem Gökçe (Bireysel - 4 saat 14 dakika 29 saniye)

3. Melike Çakır (Bireysel - 4 saat 15 dakika 52 saniye)

Kısa Parkur Erkekler İlk 3

1. Nurullah Yurteri (Akdeniz Belediye Spor Kulübü - 1 saat 13 dakika 59 saniye)

2. Barış Akkoyun (Muğla Karya - 1 saat 13 dakika 59 saniye)

3. Tunahan Özer (Cyclist Türkiye- 1 saat 14 dakika 09 saniye)

Kısa Parkur Kadınlar İlk 3

1. Selinay Tuğçe Kır (Aktif Pedal - 1 saat 17 dakika 27 saniye)

2. Irena Vasilevskaya (Aerostar Team 1 - 1 saat 18 dakika 17 saniye)

3. Meltem Kılıç (Velocity 216 - 1 saat 20 dakika 59 saniye) - İSTANBUL