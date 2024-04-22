Aksaray Gençlikspor, Elazığ derbisinde 4-0 galip geldi

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BAL 11. Grupta Elazığ derbisinde gülen taraf 4-0'lık skorla Aksaray Gençlikspor oldu.

Bölgesel Amatör Lig 11. Grubun 24. haftasında Elazığ ekipleri Aksaray Gençlikspor ile Rüstempaşaspor karşı karşıya geldi. Şanlıurfa bölgesinden Bölgesel Lig hakemi Zülküf Ali Öncel'in düdük çaldığı maçta Aksaray Gençlikspor her iki yarıda bulduğu gollerle sahadan 4-0 galip ayrıldı. Bu sonucun ardından Aksaray Gençlikspor puanını 28'e yükseltirken, Rüstempaşaspor 24 puanda kaldı. Grubun 25. haftasında Başarı Otomotiv Rüstempaşaspor evinde Erzincan Ulalarspor ile Central Hospital Aksaray Gençlikspor ise deplasmanda Kangal Termikspor ile karşılaşacak. - ELAZIĞ