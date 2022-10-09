Aksaray haberleri | Aksaray'da düzenlenen Dünya İniş Kaykay ve Hız Kızağı Şampiyonası sona erdi - Son Dakika
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Aksaray haberleri | Aksaray'da düzenlenen Dünya İniş Kaykay ve Hız Kızağı Şampiyonası sona erdi

09.10.2022 20:50
Aksaray haberleri | Aksaray'da düzenlenen Dünya İniş Kaykay ve Hız Kızağı Şampiyonası sona erdi

Aksaray haberine göre Dünya İniş Kaykay ve Hız Kızağı Şampiyonası, Hasan Dağı'nda 130 sporcunun katılımıyla tamamlandı.

Dünya İniş Kaykay ve Hız Kızağı Şampiyonası, Hasan Dağı'nda 130 sporcunun katılımıyla tamamlandı.

Aksaray Valiliği ve Belediyesi koordinasyonunda Hasan Dağı'nda düzenlenen ve iki gün süren şampiyonada bugün, kadınlar ve erkekler kaykay ve hız kızağı final yarışmaları gerçekleştirildi.

Kadınlar hız kızağı kategorisinde birinci Julie Erz, ikinci Elchja Minne olurken kaykay kategorisinde ise birinci Grace Wong, ikinci Myrjam Weıssschu, üçüncü Jasmin Hanelraef oldu.

Erkekler hız kızağı kategorisinde birinciliği Kolby Parks, ikinciliği David Frega, üçüncülüğü Abdil Maduzan, kaykay kategorisinde birinciliği Yanis Markarıan, ikinciliği Gergore Schuab, üçüncülüğü Diego Panlelet elde etti.

Yarışlar sonucu dereceye giren sporculara ödülleri verildi.

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Kaynak: AA

Hasan Dağı, Dünya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Aksaray haberleri | Aksaray'da düzenlenen Dünya İniş Kaykay ve Hız Kızağı Şampiyonası sona erdi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Aksaray haberleri | Aksaray'da düzenlenen Dünya İniş Kaykay ve Hız Kızağı Şampiyonası sona erdi - Son Dakika
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