Aksaray Valiliği ve Belediyesi koordinasyonunda Hasan Dağı'nda düzenlenen ve iki gün süren şampiyonada bugün, kadınlar ve erkekler kaykay ve hız kızağı final yarışmaları gerçekleştirildi.

Kaynak: AA

Hasan Dağı, Dünya, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Aksaray haberleri | Aksaray'da düzenlenen Dünya İniş Kaykay ve Hız Kızağı Şampiyonası sona erdi - Son Dakika

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